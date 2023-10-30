Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в РФ – Путин - 30.10.2023 Украина.ру
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Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в РФ – Путин
Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в РФ – Путин - 30.10.2023 Украина.ру
Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в РФ – Путин
Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы
2023-10-30T22:05
2023-10-30T22:07
новости
владимир путин
дагестан
погромы
антисемитизм
украина
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Вместе с тем, Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Ранее Владимир Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту.
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новости, владимир путин, дагестан, погромы, антисемитизм, украина
Новости, Владимир Путин, Дагестан, погромы, антисемитизм, Украина

Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в РФ – Путин

22:05 30.10.2023 (обновлено: 22:07 30.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они инициируют погромы в России. Мрак да и только. По-другому и сказать невозможно," – сказал российский лидер.

Вместе с тем, Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

"Хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных служб и спецслужб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя РФ, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", – подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту.
 
НовостиВладимир ПутинДагестанпогромыантисемитизмУкраина
 
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