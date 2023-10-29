Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Рассуждать о том, что на Украине в ходе боев закончатся мужчины, — это плохая идея, потому что это тоже русские люди. Ничего хорошего в этом нет, рассказал эксперт.
Потому что это план американцев: чем больше украинцев погибнет от русского оружия, тем больше у них будет ненависти к России, добавил он.
"Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке", - отметил Марков.
Если Россия будем бить Запад на его территории, то получится остановить террористическую волну. Если они взрывают газопроводы, а Россия не будет отвечать, то они будут взрывать их дальше. Но это не остановит Запад от поддержки Украины, резюмировал собеседник издания.
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27 октября, 14:06Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся