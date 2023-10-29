https://ukraina.ru/20231029/1050565684.html

Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока

Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока - 29.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока

Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-10-29T05:30

2023-10-29T05:30

2023-10-29T05:30

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Рассуждать о том, что на Украине в ходе боев закончатся мужчины, — это плохая идея, потому что это тоже русские люди. Ничего хорошего в этом нет, рассказал эксперт. Потому что это план американцев: чем больше украинцев погибнет от русского оружия, тем больше у них будет ненависти к России, добавил он.Если Россия будем бить Запад на его территории, то получится остановить террористическую волну. Если они взрывают газопроводы, а Россия не будет отвечать, то они будут взрывать их дальше. Но это не остановит Запад от поддержки Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, война, наемники, иностранные наемники, потери, потери всу, всу