Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока - 29.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока
Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока - 29.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока
Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-10-29T05:30
2023-10-29T05:30
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Рассуждать о том, что на Украине в ходе боев закончатся мужчины, — это плохая идея, потому что это тоже русские люди. Ничего хорошего в этом нет, рассказал эксперт. Потому что это план американцев: чем больше украинцев погибнет от русского оружия, тем больше у них будет ненависти к России, добавил он.Если Россия будем бить Запад на его территории, то получится остановить террористическую волну. Если они взрывают газопроводы, а Россия не будет отвечать, то они будут взрывать их дальше. Но это не остановит Запад от поддержки Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, война, наемники, иностранные наемники, потери, потери всу, всу
Новости, Украина, Россия, СВО, война, наемники, иностранные наемники, потери, потери ВСУ, ВСУ

Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока

05:30 29.10.2023
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Рассуждать о том, что на Украине в ходе боев закончатся мужчины, — это плохая идея, потому что это тоже русские люди. Ничего хорошего в этом нет, рассказал эксперт.
Потому что это план американцев: чем больше украинцев погибнет от русского оружия, тем больше у них будет ненависти к России, добавил он.
"Даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке", - отметил Марков.
Если Россия будем бить Запад на его территории, то получится остановить террористическую волну. Если они взрывают газопроводы, а Россия не будет отвечать, то они будут взрывать их дальше. Но это не остановит Запад от поддержки Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
27 октября, 14:06
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
 
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