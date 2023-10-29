https://ukraina.ru/20231029/1050563777.html

"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ

"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ - 29.10.2023 Украина.ру

"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ

Операция в Авдеевке даст большие возможности для российской армии. Если ВС РФ устроят там Артемовск-2 или Мариуполь-2, то ситуация изменится коренным образом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-10-29T04:00

2023-10-29T04:00

2023-10-29T04:00

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Если российские силы просто возьмут Авдеевку, это будет успешная операция, но этого недостаточно. А если получится сделать из Авдеевки новый Артемовск или Мариуполь, то это может подкосить веру Запада в победу ВСУ, рассказал эксперт.Если битва за Авдеевку будет продолжаться месяца два, к которой будет приковано внимание СМИ (в том числе западных), на Западе вынуждены будут сообщить, что ВСУ могут потерпеть поражение, отметил он.Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Но пройдет время, и они будут вынуждены обратить внимание на Авдеевку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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новости, авдеевка, днр, бои, наступление, оборона, украина, россия, сво, война, конфликт, запад, сми, сша