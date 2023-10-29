"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Операция в Авдеевке даст большие возможности для российской армии. Если ВС РФ устроят там Артемовск-2 или Мариуполь-2, то ситуация изменится коренным образом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Если российские силы просто возьмут Авдеевку, это будет успешная операция, но этого недостаточно. А если получится сделать из Авдеевки новый Артемовск или Мариуполь, то это может подкосить веру Запада в победу ВСУ, рассказал эксперт.
Если битва за Авдеевку будет продолжаться месяца два, к которой будет приковано внимание СМИ (в том числе западных), на Западе вынуждены будут сообщить, что ВСУ могут потерпеть поражение, отметил он.
"А если в результате нашей победы в Авдеевке будут уничтожены огромные украинские силы, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе (группировка противника там насчитывает около 10 тысяч человек), то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в том, что ВСУ могут одержать победу над Россией", - подчеркнул Марков.
Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Но пройдет время, и они будут вынуждены обратить внимание на Авдеевку, резюмировал собеседник издания.
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27 октября, 14:06Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся