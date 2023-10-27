https://ukraina.ru/20231027/1050561355.html

Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"

Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично" - 27.10.2023 Украина.ру

Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"

Израиль как ядерная страна может применить своё ядерное оружие в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-27T19:44

2023-10-27T19:44

2023-10-27T19:44

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Лукашенко отверг выгоды Белоруссии и России в нынешнем израильско-палестинском конфликте, сказав: "Кому выгодно? Вот нас с россиянами упрекают: "Выгодно - Украина отошла на второй план". Слушайте, ну давайте откровенно: то, что про нас начали меньше говорить, ну, наверное, неплохо. Но не такой же ценой. Люди гибнут. Чего мы радоваться будем?"По его словам, такими рассуждениями возможно найти и других выгодополучателей. В этой связи он заметил: "А что, американцам не выгодно? У них выборы. В Украине они обкакались, и очень прилично. И выборы, и Украина - не получается. Надо как-то перейти на другое поле. Вот оно - тихонько перейдем туда, там проще. Там же не против России, ядерной державы, воевать. Поэтому им это выгодно".При этом он обратился также к внутриполитической ситуации в Израиле и пожалел премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сказав: "Посмотрите, что там происходит. Там же внутри идет фактически бойня. Этого бедного Нетаньяху уже мочат сколько месяцев подряд и лет, уголовные дела завели. Заварушка выгодна, исходя из той логики, что нас упрекают. Наверное, выгодна. Можем мы так рассуждать - можем"."Но ситуация очень опасная. Израиль - ядерная страна, имеет ядерное оружие, которое может применить. Иран - не подарок (речь о мощи страны, в том числе военной. - Прим. президентской пресс-службы). И если вспыхнет - мало не покажется", - подчеркнул Лукашенко."Может вспыхнуть вся планета. Поэтому очень опасная ситуация", - добавил он.Президентская пресс-служба заметила: при этом Лукашенко заверил, что даже на фоне этих событий в Белоруссии гражданам обеспечат нормальную жизнь.

https://ukraina.ru/20231027/1050559884.html

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новости, лукашенко, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, сша, украина, сво, информационная война, ближний восток, геополитика, международные отношения, международная политика, война, третья мировая война