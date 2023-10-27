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Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство" - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Александр Лукашенко считает необходимым создать Палестинское государство, что может способствовать решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил 27 октября во время поездки в деревню Новая Околица, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-27T19:25
2023-10-27T19:25
2023-10-27T19:25
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"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - сказал Лукашенко, комментируя перспективы умиротворения Ближнего Востока.По мнению белорусского лидера, от такого решения выиграют все: "Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?Лукашенко уверен в невозможности силового решения вопроса. Он отметил, что на палестинских территориях "никакие ковровые бомбежки не помогут" и "может быть третья мировая война", если в конфликт будут втянуты многие страны и союзники Израиля начнут войну с Ираном. При этом в Средиземном море могут потопить авианосец США.
https://ukraina.ru/20231027/1050559884.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, арабский мир, израиль, палестино-израильский конфликт, война, ближний восток, геополитика, международные отношения, конфликт, евреи, палестина, государственность, оон, антониу гутерреш, генсек оон, сша, авианосец, средиземное море
Новости, Лукашенко, Арабский мир, Израиль, Палестино-израильский конфликт, война, Ближний Восток, геополитика, международные отношения, конфликт, евреи, Палестина, государственность, ООН, Антониу Гутерреш, Генсек ООН, США, авианосец, Средиземное море
Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Александр Лукашенко считает необходимым создать Палестинское государство, что может способствовать решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил 27 октября во время поездки в деревню Новая Околица, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.