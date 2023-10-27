Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство" - 27.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство" - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Александр Лукашенко считает необходимым создать Палестинское государство, что может способствовать решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил 27 октября во время поездки в деревню Новая Околица, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-27T19:25
2023-10-27T19:25
новости
лукашенко
арабский мир
израиль
палестино-израильский конфликт
война
ближний восток
геополитика
международные отношения
конфликт
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"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - сказал Лукашенко, комментируя перспективы умиротворения Ближнего Востока.По мнению белорусского лидера, от такого решения выиграют все: "Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?Лукашенко уверен в невозможности силового решения вопроса. Он отметил, что на палестинских территориях "никакие ковровые бомбежки не помогут" и "может быть третья мировая война", если в конфликт будут втянуты многие страны и союзники Израиля начнут войну с Ираном. При этом в Средиземном море могут потопить авианосец США.
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новости, лукашенко, арабский мир, израиль, палестино-израильский конфликт, война, ближний восток, геополитика, международные отношения, конфликт, евреи, палестина, государственность, оон, антониу гутерреш, генсек оон, сша, авианосец, средиземное море
Новости, Лукашенко, Арабский мир, Израиль, Палестино-израильский конфликт, война, Ближний Восток, геополитика, международные отношения, конфликт, евреи, Палестина, государственность, ООН, Антониу Гутерреш, Генсек ООН, США, авианосец, Средиземное море

Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"

19:25 27.10.2023
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Александр Лукашенко считает необходимым создать Палестинское государство, что может способствовать решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил 27 октября во время поездки в деревню Новая Околица, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда", - сказал Лукашенко, комментируя перспективы умиротворения Ближнего Востока.
По мнению белорусского лидера, от такого решения выиграют все: "Будут границы, они будут жить в своем государстве. Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?
Лукашенко уверен в невозможности силового решения вопроса. Он отметил, что на палестинских территориях "никакие ковровые бомбежки не помогут" и "может быть третья мировая война", если в конфликт будут втянуты многие страны и союзники Израиля начнут войну с Ираном. При этом в Средиземном море могут потопить авианосец США.
Александр Лукашенко
Вчера, 18:33
"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и ИзраиляАрмия США и армия Израиля понесли потери убитыми во время рейда в сектор Газа. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко.
 
НовостиЛукашенкоАрабский мирИзраильПалестино-израильский конфликтвойнаБлижний Востокгеополитикамеждународные отношенияконфликтевреиПалестинагосударственностьООНАнтониу ГутеррешГенсек ООНСШАавианосецСредиземное море
 
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