https://ukraina.ru/20231027/1050537731.html
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос - 27.10.2023 Украина.ру
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос
Украинцы опасаются, что после спецоперации возникнут конфликты между людьми, которые уехали, и оставшимися в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
2023-10-27T08:50
2023-10-27T08:50
2023-10-27T09:51
беженцы
украина
новости
сво
измена
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Так, больше половины украинцев (54%) прогнозируют разное отношение к гражданам, которые во время СВО остались в стране или уехали за ее пределы.Еще 52% считают, что в связи с таким разделением людей "возникнут некоторые проблемы".Кроме того, 49% опрошенных ожидают, что власти могут принять законы, неблагоприятные для беженцев за границей.Порядка 37% считают вероятным, что выехавших во время СВО украинцев на родине будут воспринимать, как изменников.Минувшим летом только в Европе насчитывалось более 4 миллионов человек, которым страны Евросоюза предоставили статус беженцев после начала СВО. Причем материальное положение большинства украинских беженцев оставляет желать лучшего. К примеру, в Чехии 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.
https://ukraina.ru/20231021/1050382306.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, украина, новости, сво, измена
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос
08:50 27.10.2023 (обновлено: 09:51 27.10.2023)
Украинцы опасаются, что после спецоперации возникнут конфликты между людьми, которые уехали, и оставшимися в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
Так, больше половины украинцев (54%) прогнозируют разное отношение к гражданам, которые во время СВО остались в стране или уехали за ее пределы.
Еще 52% считают, что в связи с таким разделением людей "возникнут некоторые проблемы".
Кроме того, 49% опрошенных ожидают, что власти могут принять законы, неблагоприятные для беженцев за границей.
Порядка 37% считают вероятным, что выехавших во время СВО украинцев на родине будут воспринимать, как изменников.
Минувшим летом только в Европе насчитывалось более 4 миллионов человек, которым страны Евросоюза предоставили статус беженцев после начала СВО. Причем материальное положение большинства украинских беженцев оставляет желать лучшего. К примеру, в Чехии 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.