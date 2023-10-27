Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос - 27.10.2023 Украина.ру
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Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос - 27.10.2023 Украина.ру
Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос
Украинцы опасаются, что после спецоперации возникнут конфликты между людьми, которые уехали, и оставшимися в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
2023-10-27T08:50
2023-10-27T09:51
беженцы
украина
новости
сво
измена
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Так, больше половины украинцев (54%) прогнозируют разное отношение к гражданам, которые во время СВО остались в стране или уехали за ее пределы.Еще 52% считают, что в связи с таким разделением людей "возникнут некоторые проблемы".Кроме того, 49% опрошенных ожидают, что власти могут принять законы, неблагоприятные для беженцев за границей.Порядка 37% считают вероятным, что выехавших во время СВО украинцев на родине будут воспринимать, как изменников.Минувшим летом только в Европе насчитывалось более 4 миллионов человек, которым страны Евросоюза предоставили статус беженцев после начала СВО. Причем материальное положение большинства украинских беженцев оставляет желать лучшего. К примеру, в Чехии 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.
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беженцы, украина, новости, сво, измена
беженцы, Украина, Новости, СВО, измена

Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос

08:50 27.10.2023 (обновлено: 09:51 27.10.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украинцы опасаются, что после спецоперации возникнут конфликты между людьми, которые уехали, и оставшимися в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
Так, больше половины украинцев (54%) прогнозируют разное отношение к гражданам, которые во время СВО остались в стране или уехали за ее пределы.
Еще 52% считают, что в связи с таким разделением людей "возникнут некоторые проблемы".
Кроме того, 49% опрошенных ожидают, что власти могут принять законы, неблагоприятные для беженцев за границей.
Порядка 37% считают вероятным, что выехавших во время СВО украинцев на родине будут воспринимать, как изменников.
Минувшим летом только в Европе насчитывалось более 4 миллионов человек, которым страны Евросоюза предоставили статус беженцев после начала СВО. Причем материальное положение большинства украинских беженцев оставляет желать лучшего. К примеру, в Чехии 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 14:51
Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домойАлгоритм получения денег опубликован на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI)
 
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