https://ukraina.ru/20231027/1050537731.html

Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос

Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос - 27.10.2023 Украина.ру

Украинцы опасаются конфликтов между гражданами после СВО - опрос

Украинцы опасаются, что после спецоперации возникнут конфликты между людьми, которые уехали, и оставшимися в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии

2023-10-27T08:50

2023-10-27T08:50

2023-10-27T09:51

беженцы

украина

новости

сво

измена

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Так, больше половины украинцев (54%) прогнозируют разное отношение к гражданам, которые во время СВО остались в стране или уехали за ее пределы.Еще 52% считают, что в связи с таким разделением людей "возникнут некоторые проблемы".Кроме того, 49% опрошенных ожидают, что власти могут принять законы, неблагоприятные для беженцев за границей.Порядка 37% считают вероятным, что выехавших во время СВО украинцев на родине будут воспринимать, как изменников.Минувшим летом только в Европе насчитывалось более 4 миллионов человек, которым страны Евросоюза предоставили статус беженцев после начала СВО. Причем материальное положение большинства украинских беженцев оставляет желать лучшего. К примеру, в Чехии 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.

https://ukraina.ru/20231021/1050382306.html

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беженцы, украина, новости, сво, измена