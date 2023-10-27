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Третий за вечер БПЛА уничтожила ПВО над Курской областью

Третий за вечер БПЛА уничтожила ПВО над Курской областью - 27.10.2023 Украина.ру

Третий за вечер БПЛА уничтожила ПВО над Курской областью

Операторы российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Это уже третий БПЛА, который атакует регион только за вечер, 26 октября

2023-10-27T01:06

2023-10-27T01:06

2023-10-27T01:06

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До этого российская армия уничтожала украинские дроны над Курской областью в 21:00 и 19:30.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, вс рф, сво, спецоперация, курская область, пво