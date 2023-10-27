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ПВО перехватила украинский БПЛА над Курской областью

ПВО перехватила украинский БПЛА над Курской областью - 27.10.2023 Украина.ру

ПВО перехватила украинский БПЛА над Курской областью

Вечером, 26 октября, российская противовоздушная оборона перехватила украинский БПЛА над Курской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

2023-10-27T00:15

2023-10-27T00:15

2023-10-27T00:15

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До этого в оборонном ведомстве уже заявляли об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над территорией Курской области.В среду, 25 октября, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО сообщил, что к концу года Украина сможет производить десятки тысяч дронов в месяц.

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новости, курская область, обстрелы, бпла, пво, вс рф, всу, сво