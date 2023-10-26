Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области

Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года Десятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"