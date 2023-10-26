Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050527757.html
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области - 26.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Вечером 16 октября, около 19.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны РФ.
2023-10-26T20:53
2023-10-26T21:00
новости
курская область
пво
минобороны рф
терроризм
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:397:960:937_1920x0_80_0_0_611f121a14b6a16f588bcccb7a397746.jpg
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.Информации о жертвах и разрушениях нет. Тип летательного аппарата и его маршрут не уточняются.Также 26 октября Владимир Зеленский созвал "военный кабинет" и заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и других. Заседатели обсудили план дальнейших действий.
https://ukraina.ru/20231025/1050488056.html
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_781d5dc0ef7acaa79f500acaba682098.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, пво, минобороны рф, терроризм, всу, сво
Новости, Курская область, ПВО, Минобороны РФ, терроризм, ВСУ, СВО

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области

20:53 26.10.2023 (обновлено: 21:00 26.10.2023)
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Читать в
Вечером 16 октября, около 19.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях нет. Тип летательного аппарата и его маршрут не уточняются.
Также 26 октября Владимир Зеленский созвал "военный кабинет" и заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и других. Заседатели обсудили план дальнейших действий.
Российские военные нашли украинские БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 19:37
Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 годаДесятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"
 
НовостиКурская областьПВОМинобороны РФтерроризмВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния