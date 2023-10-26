Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА в Курской области
20:53 26.10.2023 (обновлено: 21:00 26.10.2023)
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Вечером 16 октября, около 19.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях нет. Тип летательного аппарата и его маршрут не уточняются.
Также 26 октября Владимир Зеленский созвал "военный кабинет" и заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и других. Заседатели обсудили план дальнейших действий.
25 октября, 19:37Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 годаДесятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"