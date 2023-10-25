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Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года
Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года - 25.10.2023 Украина.ру
Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года
Десятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"
2023-10-25T19:37
2023-10-25T19:37
2023-10-25T19:37
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украина
сво
спецоперация
бпла
производство
камышин
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По его словам, сейчас Украина уже производит тысячи беспилотников. Кроме этого, он отметил, что с прошлого года в стране "значительно возросло производство снарядов", но этого всё равно недостаточно. Накануне, 24 октября, Камышин в интервью изданию Politico отмечал, что даже всех мировых мощностей производства оружия будет недостаточно для покрытия потребностей вооружённых сил страны. В понедельник, 23 октября, в сети появилась статья в которой комроты ВСУ признал, что ВС РФ имеют преимущество в использовании дронов, а самих БПЛА украинской армии не хватает. Правительство Украины в этом году направило на производство в стране беспилотных летательных аппаратов почти 1,1 миллиардов долларов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, спецоперация, бпла, производство, камышин
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, БПЛА, производство, Камышин
Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года
Десятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"
По его словам, сейчас Украина уже производит тысячи беспилотников.
"До конца года это будут десятки тысяч в месяц. Это та сфера, которая растет у нас даже быстрее боеприпасов и боевого оружия", - сказал Камышин.
Кроме этого, он отметил, что с прошлого года в стране "значительно возросло производство снарядов", но этого всё равно недостаточно.
"Сейчас мы производим их (прим. ред. – снаряды) в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае довольно далеко от того, сколько нам нужно", – указал министр.
Накануне, 24 октября, Камышин в интервью изданию Politico отмечал
, что даже всех мировых мощностей производства оружия будет недостаточно для покрытия потребностей вооружённых сил страны.
В понедельник, 23 октября, в сети появилась статья в которой комроты ВСУ признал
, что ВС РФ имеют преимущество в использовании дронов, а самих БПЛА украинской армии не хватает.
Правительство Украины в этом году направило на производство в стране беспилотных летательных аппаратов почти 1,1 миллиардов долларов.