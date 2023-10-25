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Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года

Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года - 25.10.2023 Украина.ру

Десятки тысяч БПЛА Украина будет производить к концу 2023 года

Десятки тысяч дронов в месяц Украина сможет производить уже к концу текущего года. Такое обещание дал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на брифинге промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме, передаёт "Страна.ua"

2023-10-25T19:37

2023-10-25T19:37

2023-10-25T19:37

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По его словам, сейчас Украина уже производит тысячи беспилотников. Кроме этого, он отметил, что с прошлого года в стране "значительно возросло производство снарядов", но этого всё равно недостаточно. Накануне, 24 октября, Камышин в интервью изданию Politico отмечал, что даже всех мировых мощностей производства оружия будет недостаточно для покрытия потребностей вооружённых сил страны. В понедельник, 23 октября, в сети появилась статья в которой комроты ВСУ признал, что ВС РФ имеют преимущество в использовании дронов, а самих БПЛА украинской армии не хватает. Правительство Украины в этом году направило на производство в стране беспилотных летательных аппаратов почти 1,1 миллиардов долларов.

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новости, украина, сво, спецоперация, бпла, производство, камышин