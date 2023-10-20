Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя - 20.10.2023 Украина.ру
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Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя - 20.10.2023 Украина.ру
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закономерно деградировала в условиях насаждаемой Западом конфронтации, её компас сбился. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил постпред России Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН
2023-10-20T22:42
2023-10-20T22:42
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палестино-израильский конфликт
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По его словам, сейчас ОБСЕ рискует окончательно утратить свою роль на общеевропейском пространстве, хотя изначально у организации был высокий потенциал.Постпред подчеркнул, что сегодня ОБСЕ игнорирует основополагающие для организации правила консенсуса и суверенного равенства государств. Взамен навязывается украинизация всей повестки дня. Всё это происходит в угоду продвигаемой западным лагерем повестки, считает Небензя. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул ОБСЕ в бездействии, в то время как в Европе разгорается конфликт. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии.
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новости, обсе, небензя, оон, запад, украина, сво, палестино-израильский конфликт
Новости, ОБСЕ, Небензя, ООН, Запад, Украина, СВО, Палестино-израильский конфликт

Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя

22:42 20.10.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закономерно деградировала в условиях насаждаемой Западом конфронтации, её компас сбился. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил постпред России Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН
По его словам, сейчас ОБСЕ рискует окончательно утратить свою роль на общеевропейском пространстве, хотя изначально у организации был высокий потенциал.
"В условиях насаждаемой Западом конфронтации закономерно деградировала обладавшая изначально уникальным инструментарием для предотвращения конфликтов и мирного разрешения споров ОБСЕ. Сегодня у этой организации, в значительной степени состоящей из членов ЕС и НАТО, к сожалению, окончательно сбился компас", — сказал Небензя.
Постпред подчеркнул, что сегодня ОБСЕ игнорирует основополагающие для организации правила консенсуса и суверенного равенства государств. Взамен навязывается украинизация всей повестки дня. Всё это происходит в угоду продвигаемой западным лагерем повестки, считает Небензя.

"В результате организация сейчас парализована и рискует полностью утратить системообразующую роль на общеевропейском пространстве", сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул ОБСЕ в бездействии, в то время как в Европе разгорается конфликт. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии.
 
НовостиОБСЕНебензяООНЗападУкраинаСВОПалестино-израильский конфликт
 
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