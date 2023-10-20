https://ukraina.ru/20231020/1050373094.html
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя - 20.10.2023 Украина.ру
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закономерно деградировала в условиях насаждаемой Западом конфронтации, её компас сбился. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил постпред России Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН
2023-10-20T22:42
2023-10-20T22:42
2023-10-20T22:42
новости
обсе
небензя
оон
запад
украина
сво
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_7e979ba2c6cc0a78e60bb2b0a2752afe.jpg
По его словам, сейчас ОБСЕ рискует окончательно утратить свою роль на общеевропейском пространстве, хотя изначально у организации был высокий потенциал.Постпред подчеркнул, что сегодня ОБСЕ игнорирует основополагающие для организации правила консенсуса и суверенного равенства государств. Взамен навязывается украинизация всей повестки дня. Всё это происходит в угоду продвигаемой западным лагерем повестки, считает Небензя. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул ОБСЕ в бездействии, в то время как в Европе разгорается конфликт. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_130:0:1895:1324_1920x0_80_0_0_51ae2310bb999ef1d57761839192de92.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обсе, небензя, оон, запад, украина, сво, палестино-израильский конфликт
Новости, ОБСЕ, Небензя, ООН, Запад, Украина, СВО, Палестино-израильский конфликт
Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закономерно деградировала в условиях насаждаемой Западом конфронтации, её компас сбился. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил постпред России Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН
По его словам, сейчас ОБСЕ рискует окончательно утратить свою роль на общеевропейском пространстве, хотя изначально у организации был высокий потенциал.
"В условиях насаждаемой Западом конфронтации закономерно деградировала обладавшая изначально уникальным инструментарием для предотвращения конфликтов и мирного разрешения споров ОБСЕ. Сегодня у этой организации, в значительной степени состоящей из членов ЕС и НАТО, к сожалению, окончательно сбился компас", — сказал Небензя.
Постпред подчеркнул, что сегодня ОБСЕ игнорирует основополагающие для организации правила консенсуса и суверенного равенства государств. Взамен навязывается украинизация всей повестки дня. Всё это происходит в угоду продвигаемой западным лагерем повестки, считает Небензя.
"В результате организация сейчас парализована и рискует полностью утратить системообразующую роль на общеевропейском пространстве", — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул
ОБСЕ в бездействии, в то время как в Европе разгорается конфликт. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии.