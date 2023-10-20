https://ukraina.ru/20231020/1050373094.html

Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя

Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя - 20.10.2023 Украина.ру

Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закономерно деградировала в условиях насаждаемой Западом конфронтации, её компас сбился. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил постпред России Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН

2023-10-20T22:42

2023-10-20T22:42

2023-10-20T22:42

новости

обсе

небензя

оон

запад

украина

сво

палестино-израильский конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_7e979ba2c6cc0a78e60bb2b0a2752afe.jpg

По его словам, сейчас ОБСЕ рискует окончательно утратить свою роль на общеевропейском пространстве, хотя изначально у организации был высокий потенциал.Постпред подчеркнул, что сегодня ОБСЕ игнорирует основополагающие для организации правила консенсуса и суверенного равенства государств. Взамен навязывается украинизация всей повестки дня. Всё это происходит в угоду продвигаемой западным лагерем повестки, считает Небензя. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул ОБСЕ в бездействии, в то время как в Европе разгорается конфликт. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрушением структуры ОБСЕ любое ущемление в правах России и Белоруссии.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обсе, небензя, оон, запад, украина, сво, палестино-израильский конфликт