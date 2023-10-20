https://ukraina.ru/20231020/1050365740.html
Байден запросит у Конгресса $105 млрд на Украину, Израиль и борьбу с наркотрафиком
Байден запросит у Конгресса $105 млрд на Украину, Израиль и борьбу с наркотрафиком - 20.10.2023 Украина.ру
Байден запросит у Конгресса $105 млрд на Украину, Израиль и борьбу с наркотрафиком
Администрация Байдена запросит 20 октября у Конгресса 105 миллиардов долларов в рамках пакета помощи Украине и Израилю, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники
2023-10-20T16:48
2023-10-20T16:48
2023-10-20T16:48
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Помимо конфликта на Украине и на Ближнем Востоке, запрос направлен на дополнительное финансирование границы США и Мексики, приоритеты в Индо-Тихоокеанском регионе и гуманитарную помощь.Для Украины администрация Байдена затребует 60 миллиардов долларов, для Израиля – 14 миллиардов долларов.На "обеспечение безопасности границ" планируется запросить 14 миллиардов долларов, что, по словам источника, значительно больше, чем в предыдущем запросе.Еще 10 миллиардов долларов будет выделено на гуманитарную помощь, а 7 миллиардов пойдут на Индо-Тихоокеанский регион и Тайвань.Полный список запросов:Журналисты CNN подчеркнули, что до сих пор неясно, как этот пакет будет воспринят в Палате представителей, поскольку республиканцы все еще не выбрали кандидата на пост спикера, а в республиканской среде наблюдаются сильные разногласия по поводу предоставления дополнительной помощи Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, президент сша, конгресс сша, джо байден, украина, израиль, помощь
Новости, США, президент США, Конгресс США, Джо Байден, Украина, Израиль, помощь
Байден запросит у Конгресса $105 млрд на Украину, Израиль и борьбу с наркотрафиком
Администрация Байдена запросит 20 октября у Конгресса 105 миллиардов долларов в рамках пакета помощи Украине и Израилю, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники
Помимо конфликта на Украине и на Ближнем Востоке, запрос направлен на дополнительное финансирование границы США и Мексики, приоритеты в Индо-Тихоокеанском регионе и гуманитарную помощь.
Для Украины администрация Байдена затребует 60 миллиардов долларов, для Израиля – 14 миллиардов долларов.
На "обеспечение безопасности границ" планируется запросить 14 миллиардов долларов, что, по словам источника, значительно больше, чем в предыдущем запросе.
Еще 10 миллиардов долларов будет выделено на гуманитарную помощь, а 7 миллиардов пойдут на Индо-Тихоокеанский регион и Тайвань.
—60 миллиардов на финансирование Украины,
—14 миллиардов для Израиля,
—10 миллиардов на гуманитарную помощь Украине и всему миру,
—14 миллиардов на финансирование пограничного контроля для борьбы с наркотрафиком,
—7 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона и Тайваня.
Журналисты CNN подчеркнули, что до сих пор неясно, как этот пакет будет воспринят в Палате представителей, поскольку республиканцы все еще не выбрали кандидата на пост спикера, а в республиканской среде наблюдаются сильные разногласия по поводу предоставления дополнительной помощи Украине.