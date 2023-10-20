https://ukraina.ru/20231020/1050370568.html

Около 2 трлн чужих средств Украина потратила с начала года

Около 2 трлн чужих средств Украина потратила с начала года - 20.10.2023 Украина.ру

Около 2 трлн чужих средств Украина потратила с начала года

С начала 2023 года на сферу обороны Украина потратила более одного триллиона гривен. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина"

2023-10-20T19:22

2023-10-20T19:22

2023-10-20T19:22

новости

украина

оборонный бюджет

военная помощь

сша

денис шмыгаль

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg

По словам Шмыгаля, за девять месяцев этого года из общего фонда государственного бюджета было потрачено уже два триллиона 119 миллиардов гривен. Из этих средств 682 миллиардов гривен ушло на зарплаты военным, ещё 349 миллиардов – на поддержку украинской армии. В частности, была приобретена военная техника, вооружение, боеприпасы и другая оборонная продукция. Летом этого года депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что расходы бюджета Украины в июне превысили доходы на 20 миллиардов гривен (более 500 миллионов долларов). Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. В четверг, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 300 миллиардов гривен. Напомним, в 2023 году на Украине прошла (и продолжается до сих пор) череда коррупционных скандалов, связанных с госзакупками, мошенническими схемами чиновников и военкомов. Со среды, 18 октября, на Украине приступила к работе американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оборонный бюджет, военная помощь, сша, денис шмыгаль, сво