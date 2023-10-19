Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн - 19.10.2023 Украина.ру
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Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн - 19.10.2023 Украина.ру
Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
Владимир Зеленский объявил генсеку ООН благодарность "за план подготовки к зимнему сезону на $435 млн". Об этом руководитель постсоветской республики заявил 19 октября по итогам телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
2023-10-19T17:26
2023-10-19T17:26
новости
новости украины
владимир зеленский
оон
финансовая помощь
отопительный сезон
постсоветское пространство
антониу гутерреш
генсек оон
ближний восток
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"Поделился с господином Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine. Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению", - сообщил Зеленский.Зеленский также поблагодарил генсека ООН за активное участие в обсуждении "формулы мира". Президент Украины рассчитывает на поддержку ООН и стран глобального Юга после встречи советников в Джидде. Так называемая "формула мира", известная также как "формула Зеленского", предусматривает неприемлемые для России и жителей её новых регионов условия. Обсуждение этого плана в Джидде без участия России не имело иной практической значимости, кроме как пропагандистской."Зерновой коридор" был частью "зерновой сделки", предусматривавшей разблокирование Россией экспорта зерна с Украины взамен на ослабление антироссийских западных санкций. Невыполнение условий сделки Киевом и западными партнёрами привело к её прекращению летом 2023 года. Украинское руководство пытается наладить альтернативные маршруты – более затратные и более рискованные.Украина не в состоянии внести заметный положительный вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по причине отсутствия как авторитета, так и других возможностей. Поэтому граждане Украины вынуждены покупать билеты на эвакуационные рейсы из Тель-Авива в Румынию. Граждане других государств эвакуируются бесплатно. Украинским гражданам в секторе Газа украинские чиновники (в том числе Зеленский) никак не могут помочь.ООН помогает беднейшим странам мира подготовкой к зимнему сезону. В это же время украинские чиновники скупают недвижимость на Западе, вывозят туда свои семьи и капиталы.
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новости, новости украины, владимир зеленский, оон, финансовая помощь, отопительный сезон, постсоветское пространство, антониу гутерреш, генсек оон, ближний восток, палестино-израильский конфликт, эвакуация, зерновая сделка, зерновой конфликт
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, ООН, финансовая помощь, отопительный сезон, постсоветское пространство, Антониу Гутерреш, Генсек ООН, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, эвакуация, зерновая сделка, зерновой конфликт

Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн

17:26 19.10.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Владимир Зеленский объявил генсеку ООН благодарность "за план подготовки к зимнему сезону на $435 млн". Об этом руководитель постсоветской республики заявил 19 октября по итогам телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
"Поделился с господином Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine. Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению", - сообщил Зеленский.
Зеленский также поблагодарил генсека ООН за активное участие в обсуждении "формулы мира". Президент Украины рассчитывает на поддержку ООН и стран глобального Юга после встречи советников в Джидде.
Так называемая "формула мира", известная также как "формула Зеленского", предусматривает неприемлемые для России и жителей её новых регионов условия. Обсуждение этого плана в Джидде без участия России не имело иной практической значимости, кроме как пропагандистской.
"Зерновой коридор" был частью "зерновой сделки", предусматривавшей разблокирование Россией экспорта зерна с Украины взамен на ослабление антироссийских западных санкций. Невыполнение условий сделки Киевом и западными партнёрами привело к её прекращению летом 2023 года. Украинское руководство пытается наладить альтернативные маршруты – более затратные и более рискованные.
Украина не в состоянии внести заметный положительный вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по причине отсутствия как авторитета, так и других возможностей. Поэтому граждане Украины вынуждены покупать билеты на эвакуационные рейсы из Тель-Авива в Румынию. Граждане других государств эвакуируются бесплатно. Украинским гражданам в секторе Газа украинские чиновники (в том числе Зеленский) никак не могут помочь.
ООН помогает беднейшим странам мира подготовкой к зимнему сезону. В это же время украинские чиновники скупают недвижимость на Западе, вывозят туда свои семьи и капиталы.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 20:56
"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке Резонансное дело о многомиллионной взятке завершилось мягким приговором бывшему министру Николаю Злочевскому – его обязали выплатить 68 тысяч гривен (почти две тысяч долларов). Об этом пишет издание "Украинская правда"
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийООНфинансовая помощьотопительный сезонпостсоветское пространствоАнтониу ГутеррешГенсек ООНБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтэвакуациязерновая сделказерновой конфликт
 
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