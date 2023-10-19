https://ukraina.ru/20231019/1050336333.html

Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн

Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн - 19.10.2023 Украина.ру

Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн

Владимир Зеленский объявил генсеку ООН благодарность "за план подготовки к зимнему сезону на $435 млн". Об этом руководитель постсоветской республики заявил 19 октября по итогам телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

2023-10-19T17:26

2023-10-19T17:26

2023-10-19T17:26

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"Поделился с господином Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine. Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению", - сообщил Зеленский.Зеленский также поблагодарил генсека ООН за активное участие в обсуждении "формулы мира". Президент Украины рассчитывает на поддержку ООН и стран глобального Юга после встречи советников в Джидде. Так называемая "формула мира", известная также как "формула Зеленского", предусматривает неприемлемые для России и жителей её новых регионов условия. Обсуждение этого плана в Джидде без участия России не имело иной практической значимости, кроме как пропагандистской."Зерновой коридор" был частью "зерновой сделки", предусматривавшей разблокирование Россией экспорта зерна с Украины взамен на ослабление антироссийских западных санкций. Невыполнение условий сделки Киевом и западными партнёрами привело к её прекращению летом 2023 года. Украинское руководство пытается наладить альтернативные маршруты – более затратные и более рискованные.Украина не в состоянии внести заметный положительный вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по причине отсутствия как авторитета, так и других возможностей. Поэтому граждане Украины вынуждены покупать билеты на эвакуационные рейсы из Тель-Авива в Румынию. Граждане других государств эвакуируются бесплатно. Украинским гражданам в секторе Газа украинские чиновники (в том числе Зеленский) никак не могут помочь.ООН помогает беднейшим странам мира подготовкой к зимнему сезону. В это же время украинские чиновники скупают недвижимость на Западе, вывозят туда свои семьи и капиталы.

https://ukraina.ru/20231018/1050309453.html

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