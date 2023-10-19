https://ukraina.ru/20231019/1050312519.html
Украина ревнует США к Израилю – Медведев
Украина ревнует США к Израилю – Медведев - 19.10.2023 Украина.ру
Украина ревнует США к Израилю – Медведев
В страхе недополучить средства, необходимые для существования, украинская сторона ревнует Соединённые Штаты Америки к Израилю. Такое мнение для "Известий" высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
2023-10-19T01:45
2023-10-19T01:45
2023-10-19T01:45
новости
дмитрий медведев
сша
украина
израиль
военная помощь
киев
вашингтон
палестино-израильский конфликт
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Сегодня Киев напуган перспективой, черты которой стали видны после обострения палестино-израильского конфликта. Когда кукловодам в лице США "станет нужнее", Украина будет получать всё меньше финансовой помощи, считает зампред. Зампред добавил, что сегодня Штаты вновь делают ставку на силу и показывают — кто в регионе хозяин. Вместо дипломатии, Вашингтон выбрал спонсировать Израиль. Ранее Bloomberg писал, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен запросить у конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Примечательно, что до того британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, сша, украина, израиль, военная помощь, киев, вашингтон, палестино-израильский конфликт
Новости, Дмитрий Медведев, США, Украина, Израиль, военная помощь, Киев, Вашингтон, Палестино-израильский конфликт
Украина ревнует США к Израилю – Медведев
В страхе недополучить средства, необходимые для существования, украинская сторона ревнует Соединённые Штаты Америки к Израилю. Такое мнение для "Известий" высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Сегодня Киев напуган перспективой, черты которой стали видны после обострения палестино-израильского конфликта. Когда кукловодам в лице США "станет нужнее", Украина будет получать всё меньше финансовой помощи, считает зампред.
"Он (прим. ред. – Киев) отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы. Впрочем, совсем не важно, кто сейчас и что говорит. Важно — что делает", — написал Медведев.
Зампред добавил, что сегодня Штаты вновь делают ставку на силу и показывают — кто в регионе хозяин. Вместо дипломатии, Вашингтон выбрал спонсировать Израиль.
"Вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии (как официальные, так и непубличные), мы видим американские авианосцы у берегов Израиля и внесенный в конгресс законопроект о поставках оружия этой стране более чем на два миллиарда долларов (хотя израильтяне просят уже десять)", — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Ранее Bloomberg писал
, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен запросить у конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Примечательно, что до того британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине.