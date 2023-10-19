https://ukraina.ru/20231019/1050312519.html

Украина ревнует США к Израилю – Медведев

Украина ревнует США к Израилю – Медведев - 19.10.2023 Украина.ру

Украина ревнует США к Израилю – Медведев

В страхе недополучить средства, необходимые для существования, украинская сторона ревнует Соединённые Штаты Америки к Израилю. Такое мнение для "Известий" высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

2023-10-19T01:45

2023-10-19T01:45

2023-10-19T01:45

новости

дмитрий медведев

сша

украина

израиль

военная помощь

киев

вашингтон

палестино-израильский конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg

Сегодня Киев напуган перспективой, черты которой стали видны после обострения палестино-израильского конфликта. Когда кукловодам в лице США "станет нужнее", Украина будет получать всё меньше финансовой помощи, считает зампред. Зампред добавил, что сегодня Штаты вновь делают ставку на силу и показывают — кто в регионе хозяин. Вместо дипломатии, Вашингтон выбрал спонсировать Израиль. Ранее Bloomberg писал, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен запросить у конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Примечательно, что до того британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, сша, украина, израиль, военная помощь, киев, вашингтон, палестино-израильский конфликт