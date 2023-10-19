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Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма

Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма - 19.10.2023 Украина.ру

Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма

Прекращения боевых действий в Израиле требуют десятки протестующих у Капитолия в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает Fox News

2023-10-19T00:46

2023-10-19T00:46

2023-10-19T00:46

новости

капитолий

сша

конгресс сша

штурм

палестино-израильский конфликт

сектор газа

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Cудя по кадрам, распространившимся в сети, толпы людей призывают Конгресс прекратить огня между Израилем и ХАМАСом, поскольку гуманитарный кризис в секторе Газа усугубляется. Американцы сравнивают происходящие митинги с захватом Капитолия 6 января 2021 года, так как и сегодня протестантам удалось прорваться в офис палаты представителей в Вашингтоне.Действия руководства еврейской страны митингующие называют "геноцидом палестинского народа, которому помогает и подстрекает правительство США". Люди в держат в руках плакаты "Остановите геноцид в Газе", а также выкрикивают: "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь". По данным источника, несколько протестующих уже были задержаны провоохранителями. Как сообщил позже журналист РИА Новости, полиция вытеснила протестующих из офиса палаты представителей в Вашингтоне. Сейчас на месте перекрыта улица, где проходит митинг. Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, капитолий, сша, конгресс сша, штурм, палестино-израильский конфликт, сектор газа