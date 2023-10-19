Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
© AP / Mark TenallyВашингтон Капитолий флаг США
© AP / Mark Tenally
Прекращения боевых действий в Израиле требуют десятки протестующих у Капитолия в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает Fox News
Cудя по кадрам, распространившимся в сети, толпы людей призывают Конгресс прекратить огня между Израилем и ХАМАСом, поскольку гуманитарный кризис в секторе Газа усугубляется. Американцы сравнивают происходящие митинги с захватом Капитолия 6 января 2021 года, так как и сегодня протестантам удалось прорваться в офис палаты представителей в Вашингтоне.
Действия руководства еврейской страны митингующие называют "геноцидом палестинского народа, которому помогает и подстрекает правительство США". Люди в держат в руках плакаты "Остановите геноцид в Газе", а также выкрикивают: "Палестина будет свободной" и "Прекратите огонь".
По данным источника, несколько протестующих уже были задержаны провоохранителями.
"Группа "Еврейский голос за мир" сообщила, что несколько демонстрантов были арестованы внутри здания Капитолия США", – пишет СМИ.
Как сообщил позже журналист РИА Новости, полиция вытеснила протестующих из офиса палаты представителей в Вашингтоне. Сейчас на месте перекрыта улица, где проходит митинг.
Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек.