https://ukraina.ru/20231018/1050310582.html
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США - 18.10.2023 Украина.ру
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов передают "Известия"
2023-10-18T23:22
2023-10-18T23:22
2023-10-18T23:22
новости
протесты
германия
сша
турция
палестино-израильский конфликт
митинги
сектор газа
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Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. В митингах участвует большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги. В поддержку Палестины, толпы людей скандируют и у здания МИД Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. По данным источника, правоохранители уже начали применять силу в отношении митингующих. По данным американских СМИ, участники акции протеста в США прорвались в здание Капитолия. Они требуют незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Тем временем, в сети распространяются кадры с места событий. Ранее сообщалось о митинге в центре Праги, на котором, собралось около сотни человек. Инициативная группа "Не нашим именем!" организовала мероприятие и выразила свою требование по вопросу коллективной ответственности чешской политики и СМИ. Минувшей ночью, 17 октября, жители Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана и Ливана вышли на массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тысяч человек, ещё более 12-ти тысяч получили ранения.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, протесты, германия, сша, турция, палестино-израильский конфликт, митинги, сектор газа
Новости, протесты, Германия, США, Турция, Палестино-израильский конфликт, митинги, сектор Газа
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов передают "Известия"
Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. В митингах участвует большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги.
В поддержку Палестины, толпы людей скандируют и у здания МИД Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. По данным источника, правоохранители уже начали применять силу в отношении митингующих.
По данным американских СМИ, участники акции протеста в США прорвались
в здание Капитолия. Они требуют незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Тем временем, в сети распространяются кадры
с места событий.
Ранее сообщалось о митинге в центре Праги, на котором, собралось около сотни человек. Инициативная группа "Не нашим именем!" организовала мероприятие и выразила свою требование по вопросу коллективной ответственности чешской политики и СМИ.
Минувшей ночью, 17 октября, жители Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана и Ливана вышли
на массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.
Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тысяч человек, ещё более 12-ти тысяч получили ранения.