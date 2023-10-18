Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050310582.html
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США - 18.10.2023 Украина.ру
Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов передают "Известия"
2023-10-18T23:22
2023-10-18T23:22
новости
протесты
германия
сша
турция
палестино-израильский конфликт
митинги
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg
Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. В митингах участвует большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги. В поддержку Палестины, толпы людей скандируют и у здания МИД Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. По данным источника, правоохранители уже начали применять силу в отношении митингующих. По данным американских СМИ, участники акции протеста в США прорвались в здание Капитолия. Они требуют незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Тем временем, в сети распространяются кадры с места событий. Ранее сообщалось о митинге в центре Праги, на котором, собралось около сотни человек. Инициативная группа "Не нашим именем!" организовала мероприятие и выразила свою требование по вопросу коллективной ответственности чешской политики и СМИ. Минувшей ночью, 17 октября, жители Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана и Ливана вышли на массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тысяч человек, ещё более 12-ти тысяч получили ранения.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, протесты, германия, сша, турция, палестино-израильский конфликт, митинги, сектор газа
Новости, протесты, Германия, США, Турция, Палестино-израильский конфликт, митинги, сектор Газа

Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США

23:22 18.10.2023
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов передают "Известия"
Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. В митингах участвует большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги.
В поддержку Палестины, толпы людей скандируют и у здания МИД Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. По данным источника, правоохранители уже начали применять силу в отношении митингующих.
По данным американских СМИ, участники акции протеста в США прорвались в здание Капитолия. Они требуют незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Тем временем, в сети распространяются кадры с места событий.
Ранее сообщалось о митинге в центре Праги, на котором, собралось около сотни человек. Инициативная группа "Не нашим именем!" организовала мероприятие и выразила свою требование по вопросу коллективной ответственности чешской политики и СМИ.
Минувшей ночью, 17 октября, жители Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана и Ливана вышли на массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.
Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тысяч человек, ещё более 12-ти тысяч получили ранения.
 
НовостипротестыГерманияСШАТурцияПалестино-израильский конфликтмитингисектор Газа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния