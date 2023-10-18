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Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США

Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США - 18.10.2023 Украина.ру

Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США

Второй день подряд сразу в нескольких странах проходят многотысячные антиизраильские протесты. В поддержку Палестины ночью, 18 октября, на улицы вышли жители Германии, Турции и Соединённых Штатов передают "Известия"

2023-10-18T23:22

2023-10-18T23:22

2023-10-18T23:22

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Возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа людей, которая требует прекращения огня по сектору Газа. В митингах участвует большое количество медработников — в руках у демонстрантов транспаранты и флаги. В поддержку Палестины, толпы людей скандируют и у здания МИД Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. По данным источника, правоохранители уже начали применять силу в отношении митингующих. По данным американских СМИ, участники акции протеста в США прорвались в здание Капитолия. Они требуют незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Тем временем, в сети распространяются кадры с места событий. Ранее сообщалось о митинге в центре Праги, на котором, собралось около сотни человек. Инициативная группа "Не нашим именем!" организовала мероприятие и выразила свою требование по вопросу коллективной ответственности чешской политики и СМИ. Минувшей ночью, 17 октября, жители Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана и Ливана вышли на массовые протесты. Таким образом люди отреагировали на массированный обстрел больницы в секторе Газа в результате которого по последним данным погиб 471 человек. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тысяч человек, ещё более 12-ти тысяч получили ранения.

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новости, протесты, германия, сша, турция, палестино-израильский конфликт, митинги, сектор газа