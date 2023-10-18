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Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране

Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране - 18.10.2023 Украина.ру

Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране

В парламенте Польше может появиться проукраинская партия, которая будет продвигать интересы киевского режима. Об этом в среду, 18 октября, сообщили журналисты Do Rzeczy

2023-10-18T23:54

2023-10-18T23:54

2023-10-18T23:54

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Польские журналисты полагают, что в течение ближайших пяти лет тысячи украинских беженцев, живущих в стране, могут получить гражданство и начать участвовать в политической жизни.Издание также процитировало главу правозащитной Гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую, которая отметила, что наиболее политически и социально активными являются украинские диаспоры в Польше, США и Германии. До этого, в правительстве Польши заявляли о поддержке украинских беженцев только в период проведения Специальной военной операции.Ранее СМИ писали, что беженцы из Украины устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, парламент, украинские беженцы