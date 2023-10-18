https://ukraina.ru/20231018/1050310728.html
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране - 18.10.2023 Украина.ру
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
В парламенте Польше может появиться проукраинская партия, которая будет продвигать интересы киевского режима. Об этом в среду, 18 октября, сообщили журналисты Do Rzeczy
2023-10-18T23:54
2023-10-18T23:54
2023-10-18T23:54
новости
польша
украина
парламент
украинские беженцы
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Польские журналисты полагают, что в течение ближайших пяти лет тысячи украинских беженцев, живущих в стране, могут получить гражданство и начать участвовать в политической жизни.Издание также процитировало главу правозащитной Гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую, которая отметила, что наиболее политически и социально активными являются украинские диаспоры в Польше, США и Германии. До этого, в правительстве Польши заявляли о поддержке украинских беженцев только в период проведения Специальной военной операции.Ранее СМИ писали, что беженцы из Украины устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, парламент, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, парламент, украинские беженцы
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
В парламенте Польше может появиться проукраинская партия, которая будет продвигать интересы киевского режима. Об этом в среду, 18 октября, сообщили журналисты Do Rzeczy
"Об „украинской партии" в Польше сегодня говорят сами украинцы. Это далекая и туманная, но реальная перспектива", – говорится в публикации.
Польские журналисты полагают
, что в течение ближайших пяти лет тысячи украинских беженцев, живущих в стране, могут получить гражданство и начать участвовать в политической жизни.
Издание также процитировало главу правозащитной Гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую, которая отметила, что наиболее политически и социально активными являются украинские диаспоры в Польше, США и Германии.
"Каждый гражданин Украины с украинским паспортом является агентом влияния Украины, где бы он ни находился", – заявила Айвазовская.
До этого, в правительстве Польши заявляли
о поддержке украинских беженцев только в период проведения Специальной военной операции.
Ранее СМИ писали
, что беженцы из Украины устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде.