Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050310728.html
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране - 18.10.2023 Украина.ру
Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
В парламенте Польше может появиться проукраинская партия, которая будет продвигать интересы киевского режима. Об этом в среду, 18 октября,  сообщили журналисты Do Rzeczy
2023-10-18T23:54
2023-10-18T23:54
новости
польша
украина
парламент
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_13bd5fabfb34be52a52fee124c9a7c16.jpg
Польские журналисты полагают, что в течение ближайших пяти лет тысячи украинских беженцев, живущих в стране, могут получить гражданство и начать участвовать в политической жизни.Издание также процитировало главу правозащитной Гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую, которая отметила, что наиболее политически и социально активными являются украинские диаспоры в Польше, США и Германии. До этого, в правительстве Польши заявляли о поддержке украинских беженцев только в период проведения Специальной военной операции.Ранее СМИ писали, что беженцы из Украины устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8ce3b68ec235077e0ba7c0f41407e55f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, парламент, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, парламент, украинские беженцы

Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране

23:54 18.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
В парламенте Польше может появиться проукраинская партия, которая будет продвигать интересы киевского режима. Об этом в среду, 18 октября,  сообщили журналисты Do Rzeczy
"Об „украинской партии" в Польше сегодня говорят сами украинцы. Это далекая и туманная, но реальная перспектива", – говорится в публикации.
Польские журналисты полагают, что в течение ближайших пяти лет тысячи украинских беженцев, живущих в стране, могут получить гражданство и начать участвовать в политической жизни.
Издание также процитировало главу правозащитной Гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую, которая отметила, что наиболее политически и социально активными являются украинские диаспоры в Польше, США и Германии.
"Каждый гражданин Украины с украинским паспортом является агентом влияния Украины, где бы он ни находился", – заявила Айвазовская.
До этого, в правительстве Польши заявляли о поддержке украинских беженцев только в период проведения Специальной военной операции.
Ранее СМИ писали, что беженцы из Украины устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде.
 
НовостиПольшаУкраинапарламентукраинские беженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния