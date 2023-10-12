https://ukraina.ru/20231012/1050141328.html
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail - 12.10.2023 Украина.ру
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
Беженцы из Украины вновь возмущены приёмом, который им оказывают в странах. В этот раз они устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия), передаёт Daily Mail
2023-10-12T23:35
2023-10-12T23:35
2023-10-12T23:35
новости
украина
шотландия
скандал
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101832/09/1018320982_0:184:2734:1721_1920x0_80_0_0_c5a0119f85ea8554a23c0ad1930d0c32.jpg
Украинцам не понравились якобы невыносимые условия проживания. В частности, они пожаловались, что отель "кишит паразитами", а из еды подают только фастфуд. Скандал привёл к увольнению управляющего гостиницей Иэна Миллера, который лишился годового оклада в 120 тысяч фунтов (около 15 миллионов рублей). Как отмечает источник, Миллера уволили, поскольку руководство отеля сочло, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Иск в суд ситуацию не изменил – бывшему руководителю отказал трибунал в Глазго. Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам за возвращение на родину. В случае добровольного переезда, им намерены выдать от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).В конце сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101832/09/1018320982_96:0:2637:1906_1920x0_80_0_0_a1c1fc6c4b240ba3846500fbee2f6b02.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, шотландия, скандал, украинские беженцы
Новости, Украина, Шотландия, скандал, украинские беженцы
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
Беженцы из Украины вновь возмущены приёмом, который им оказывают в странах. В этот раз они устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия), передаёт Daily Mail
Украинцам не понравились якобы невыносимые условия проживания. В частности, они пожаловались, что отель "кишит паразитами", а из еды подают только фастфуд. Скандал привёл к увольнению управляющего гостиницей Иэна Миллера, который лишился годового оклада в 120 тысяч фунтов (около 15 миллионов рублей).
Как отмечает источник, Миллера уволили, поскольку руководство отеля сочло, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Иск в суд ситуацию не изменил – бывшему руководителю отказал трибунал в Глазго.
Ранее сообщалось
, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам за возвращение на родину. В случае добровольного переезда, им намерены выдать от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).
В конце сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет.