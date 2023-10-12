Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail - 12.10.2023 Украина.ру
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Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail - 12.10.2023 Украина.ру
Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail
Беженцы из Украины вновь возмущены приёмом, который им оказывают в странах. В этот раз они устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия), передаёт Daily Mail
2023-10-12T23:35
2023-10-12T23:35
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украина
шотландия
скандал
украинские беженцы
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Украинцам не понравились якобы невыносимые условия проживания. В частности, они пожаловались, что отель "кишит паразитами", а из еды подают только фастфуд. Скандал привёл к увольнению управляющего гостиницей Иэна Миллера, который лишился годового оклада в 120 тысяч фунтов (около 15 миллионов рублей). Как отмечает источник, Миллера уволили, поскольку руководство отеля сочло, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Иск в суд ситуацию не изменил – бывшему руководителю отказал трибунал в Глазго. Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам за возвращение на родину. В случае добровольного переезда, им намерены выдать от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).В конце сентября стало известно&nbsp;о планах Варшавы сократить финансовую поддержку&nbsp;украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, шотландия, скандал, украинские беженцы
Новости, Украина, Шотландия, скандал, украинские беженцы

Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail

23:35 12.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПарад вышиванок-2014 в Киеве
Парад вышиванок-2014 в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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Беженцы из Украины вновь возмущены приёмом, который им оказывают в странах. В этот раз они устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия), передаёт Daily Mail
Украинцам не понравились якобы невыносимые условия проживания. В частности, они пожаловались, что отель "кишит паразитами", а из еды подают только фастфуд. Скандал привёл к увольнению управляющего гостиницей Иэна Миллера, который лишился годового оклада в 120 тысяч фунтов (около 15 миллионов рублей).
Как отмечает источник, Миллера уволили, поскольку руководство отеля сочло, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Иск в суд ситуацию не изменил – бывшему руководителю отказал трибунал в Глазго.
Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам за возвращение на родину. В случае добровольного переезда, им намерены выдать от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).
В конце сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет.
 
НовостиУкраинаШотландияскандалукраинские беженцы
 
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