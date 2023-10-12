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Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail

Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail - 12.10.2023 Украина.ру

Украинцы устроили дебош в швейцарском отеле – Daily Mail

Беженцы из Украины вновь возмущены приёмом, который им оказывают в странах. В этот раз они устроили дебош в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия), передаёт Daily Mail

2023-10-12T23:35

2023-10-12T23:35

2023-10-12T23:35

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Украинцам не понравились якобы невыносимые условия проживания. В частности, они пожаловались, что отель "кишит паразитами", а из еды подают только фастфуд. Скандал привёл к увольнению управляющего гостиницей Иэна Миллера, который лишился годового оклада в 120 тысяч фунтов (около 15 миллионов рублей). Как отмечает источник, Миллера уволили, поскольку руководство отеля сочло, что его "вопиющие" промахи нанесли ущерб репутации компании. Иск в суд ситуацию не изменил – бывшему руководителю отказал трибунал в Глазго. Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии готово заплатить украинским беженцам за возвращение на родину. В случае добровольного переезда, им намерены выдать от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей).В конце сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, шотландия, скандал, украинские беженцы