https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html

Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер

Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер - 19.09.2023 Украина.ру

Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер

Правительство Польши напомнило беженцам с Украины о сроках оказания им помощи. Об этом 18 сентября в эфире польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

2023-09-19T21:25

2023-09-19T21:25

2023-09-19T21:25

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Официальный представитель польского правительства сообщил, что льготы для украинцев "не являются постоянными" и подчеркнул: "Только на период продолжающегося вооружённого конфликта и регламент просто истечёт в начале следующего года".Мюллер напомнил, что положения закона носят временный характер и сказал: "На данный момент решения об их продлении нет".Ранее официальная Варшава критиковала Брюссель за недостаточные объёмы финансирования польских расходов на беженцев с Украины. Сотен миллионов евро оказалось недостаточно – Польша запросила кратно больше, но не дождалась от евробюрократии ожидаемых сумм.На днях еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе с конца февраля 2022 года прибыло много украинских беженцев – сейчас их почти 10 миллионов человек. Он отметил, что в Чехии таковых 440 тысяч и "это 4% от населения страны".

https://ukraina.ru/20230911/1049330828.html

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новости, украина, украина-ес, польша, украинские беженцы, сво