Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер - 19.09.2023 Украина.ру
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Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер - 19.09.2023 Украина.ру
Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
Правительство Польши напомнило беженцам с Украины о сроках оказания им помощи. Об этом 18 сентября в эфире польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
2023-09-19T21:25
2023-09-19T21:25
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польша
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Официальный представитель польского правительства сообщил, что льготы для украинцев "не являются постоянными" и подчеркнул: "Только на период продолжающегося вооружённого конфликта и регламент просто истечёт в начале следующего года".Мюллер напомнил, что положения закона носят временный характер и сказал: "На данный момент решения об их продлении нет".Ранее официальная Варшава критиковала Брюссель за недостаточные объёмы финансирования польских расходов на беженцев с Украины. Сотен миллионов евро оказалось недостаточно – Польша запросила кратно больше, но не дождалась от евробюрократии ожидаемых сумм.На днях еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе с конца февраля 2022 года прибыло много украинских беженцев – сейчас их почти 10 миллионов человек. Он отметил, что в Чехии таковых 440 тысяч и "это 4% от населения страны".
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новости, украина, украина-ес, польша, украинские беженцы, сво
Новости, Украина, Украина-ЕС, Польша, украинские беженцы, СВО

Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер

21:25 19.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
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Правительство Польши напомнило беженцам с Украины о сроках оказания им помощи. Об этом 18 сентября в эфире польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Официальный представитель польского правительства сообщил, что льготы для украинцев "не являются постоянными" и подчеркнул: "Только на период продолжающегося вооружённого конфликта и регламент просто истечёт в начале следующего года".
Мюллер напомнил, что положения закона носят временный характер и сказал: "На данный момент решения об их продлении нет".
Ранее официальная Варшава критиковала Брюссель за недостаточные объёмы финансирования польских расходов на беженцев с Украины. Сотен миллионов евро оказалось недостаточно – Польша запросила кратно больше, но не дождалась от евробюрократии ожидаемых сумм.
На днях еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе с конца февраля 2022 года прибыло много украинских беженцев – сейчас их почти 10 миллионов человек. Он отметил, что в Чехии таковых 440 тысяч и "это 4% от населения страны".
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 16:31
Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратитсяУкраинские беженцы могут возмутиться в странах Европы, если поддержка Украины прекратится, заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
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