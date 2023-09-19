Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
Правительство Польши напомнило беженцам с Украины о сроках оказания им помощи. Об этом 18 сентября в эфире польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Официальный представитель польского правительства сообщил, что льготы для украинцев "не являются постоянными" и подчеркнул: "Только на период продолжающегося вооружённого конфликта и регламент просто истечёт в начале следующего года".
Мюллер напомнил, что положения закона носят временный характер и сказал: "На данный момент решения об их продлении нет".
Ранее официальная Варшава критиковала Брюссель за недостаточные объёмы финансирования польских расходов на беженцев с Украины. Сотен миллионов евро оказалось недостаточно – Польша запросила кратно больше, но не дождалась от евробюрократии ожидаемых сумм.
На днях еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе с конца февраля 2022 года прибыло много украинских беженцев – сейчас их почти 10 миллионов человек. Он отметил, что в Чехии таковых 440 тысяч и "это 4% от населения страны".