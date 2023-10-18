"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль - 18.10.2023 Украина.ру
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"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль - 18.10.2023 Украина.ру
"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
Глава министерства иностранных дел Украины попытался оправдать несостоявшейся визит президента страны в Израиль. Еврейская страна не отказывала Киеву, а "попросила подождать", сообщает издание Repubblica
2023-10-18T22:54
2023-10-18T22:55
новости
дмитрий кулеба
израиль
палестино-израильский конфликт
украина
владимир зеленский
мид
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Вместе с тем, руководитель украинского МИДа не уточнил когда же наконец Зеленский отправится в Израиль. В понедельник, 16 октября, сообщалось, что Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. По данным СМИ, Тель-Авив указывал, что это "неподходящее время" для визита. Ранее "Украина.ру" сообщала, чем обернётся для Зеленского ситуация в Израиле.
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новости, дмитрий кулеба, израиль, палестино-израильский конфликт, украина, владимир зеленский, мид
Новости, Дмитрий Кулеба, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Украина, Владимир Зеленский, МИД

"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль

22:54 18.10.2023 (обновлено: 22:55 18.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Глава министерства иностранных дел Украины попытался оправдать несостоявшейся визит президента страны в Израиль. Еврейская страна не отказывала Киеву, а "попросила подождать", сообщает издание Repubblica
"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними (прим. ред. – израильскими властями) визит сразу после нападения ХАМАС. Они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза изменилась", — сказал дипломат.
Вместе с тем, руководитель украинского МИДа не уточнил когда же наконец Зеленский отправится в Израиль.
В понедельник, 16 октября, сообщалось, что Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. По данным СМИ, Тель-Авив указывал, что это "неподходящее время" для визита.
Ранее "Украина.ру" сообщала, чем обернётся для Зеленского ситуация в Израиле.
 
НовостиДмитрий КулебаИзраильПалестино-израильский конфликтУкраинаВладимир ЗеленскийМИД
 
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