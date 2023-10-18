https://ukraina.ru/20231018/1050310463.html

"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль

"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль - 18.10.2023 Украина.ру

"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль

Глава министерства иностранных дел Украины попытался оправдать несостоявшейся визит президента страны в Израиль. Еврейская страна не отказывала Киеву, а "попросила подождать", сообщает издание Repubblica

2023-10-18T22:54

2023-10-18T22:54

2023-10-18T22:55

новости

дмитрий кулеба

израиль

палестино-израильский конфликт

украина

владимир зеленский

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg

Вместе с тем, руководитель украинского МИДа не уточнил когда же наконец Зеленский отправится в Израиль. В понедельник, 16 октября, сообщалось, что Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. По данным СМИ, Тель-Авив указывал, что это "неподходящее время" для визита. Ранее "Украина.ру" сообщала, чем обернётся для Зеленского ситуация в Израиле.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, израиль, палестино-израильский конфликт, украина, владимир зеленский, мид