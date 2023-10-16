Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
© www.president.gov.ua
Прибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet
Американский госсекретарь прибыл 16 октября в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже второй его визит с начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном, но в Израиле на самом деле были сомнения, говоря ему, что сейчас неподходящее время.
"В любом случае, это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Еврейский президент Украины заинтересован в приезде, но ему будет сложно совершить одну поездку, поэтому его будущая поездка сюда, как ожидается, станет частью его другой поездки в Европу", – сообщает издание.
Ранее Белый дом подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль. По данным израильских СМИ, президент США может приехать в среду.
Накануне Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.