Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время - 16.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231016/1050235009.html
Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время
Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время - 16.10.2023 Украина.ру
Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время
Прибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet
2023-10-16T18:05
2023-10-16T18:05
новости
новости украины
владимир зеленский
израиль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1e8410f049e6ea5209d9debb8cf1766d.jpg
Американский госсекретарь прибыл 16 октября в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже второй его визит с начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном, но в Израиле на самом деле были сомнения, говоря ему, что сейчас неподходящее время.Ранее Белый дом подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль. По данным израильских СМИ, президент США может приехать в среду.Накануне Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.
https://ukraina.ru/20231011/1050084794.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_59:0:986:695_1920x0_80_0_0_2b4049d8d2591d6d14f1c83d6b496f9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, израиль, сша
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Израиль, США

Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время

18:05 16.10.2023
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
Читать в
Прибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet
Американский госсекретарь прибыл 16 октября в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже второй его визит с начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном, но в Израиле на самом деле были сомнения, говоря ему, что сейчас неподходящее время.
"В любом случае, это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Еврейский президент Украины заинтересован в приезде, но ему будет сложно совершить одну поездку, поэтому его будущая поездка сюда, как ожидается, станет частью его другой поездки в Европу", – сообщает издание.
Ранее Белый дом подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль. По данным израильских СМИ, президент США может приехать в среду.
Накануне Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.
11 октября, 11:29
"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в ИзраильПрезидент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мировым лидерам съездить в Израиль
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийИзраильСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния