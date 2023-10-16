https://ukraina.ru/20231016/1050235009.html

Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время

Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время - 16.10.2023 Украина.ру

Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее время

Прибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet

2023-10-16T18:05

2023-10-16T18:05

2023-10-16T18:05

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Американский госсекретарь прибыл 16 октября в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже второй его визит с начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном, но в Израиле на самом деле были сомнения, говоря ему, что сейчас неподходящее время.Ранее Белый дом подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль. По данным израильских СМИ, президент США может приехать в среду.Накануне Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

https://ukraina.ru/20231011/1050084794.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, израиль, сша