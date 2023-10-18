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Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе - 18.10.2023 Украина.ру
Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Об этом заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН
2023-10-18T18:50
2023-10-18T18:50
2023-10-18T18:52
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
сектор газа
кнр (китай)
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Заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению проекта резолюции Бразилии состоялось 18 октября. Предложенный для голосования дкумент содержал осуждение террористической атаки со стороны ХАМАС, призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора, а также требовал немедленно освободить заложников и создать гуманитарные коридоры. Призывов к прекращению огня он не содержал. Документ был отклонен, несмотря на то, что 12 стран-членов Совета поддержали принятие документа. Россия и Великобритания воздержались от голосования. А вот США заявили о категорическом несогласии и наложили вето на резолюцию. Такое право Штаты имеют, поскольку являются постоянным членом Совбеза.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, пояснила: бразильский проект резолюции не говорит о праве Израиля на самооборону. Этот момент и стал поводом для наложения на него вето.Постпред КНР высказал разочарование по данному поводу и подчеркнул, что Бразильский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа мог помочь остановить военные действия и защитить мирных жителей.Россия предлагала добавить в текст резолюции осуждение Совбезом ударов по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности – по больнице Аль-Ахли. Кроме этого порицалось введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка содержала призыв к немедленному прекращению огня. За предложенные Россией уточнения проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа, кнр (китай)
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, КНР (Китай)
Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
18:50 18.10.2023 (обновлено: 18:52 18.10.2023)
Об этом заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению проекта резолюции Бразилии состоялось 18 октября. Предложенный для голосования дкумент содержал осуждение террористической атаки со стороны ХАМАС, призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора, а также требовал немедленно освободить заложников и создать гуманитарные коридоры. Призывов к прекращению огня он не содержал.
Документ был отклонен, несмотря на то, что 12 стран-членов Совета поддержали принятие документа. Россия и Великобритания воздержались от голосования. А вот США заявили о категорическом несогласии и наложили вето на резолюцию. Такое право Штаты имеют, поскольку являются постоянным членом Совбеза.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, пояснила: бразильский проект резолюции не говорит о праве Израиля на самооборону. Этот момент и стал поводом для наложения на него вето.
Постпред КНР высказал разочарование по данному поводу и подчеркнул, что Бразильский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа мог помочь остановить военные действия и защитить мирных жителей.
"Невозможно поверить, что проект резолюции не приняли. Проект давал мощный сигнал о необходимости прекращения огня и защиты гражданского населения, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Китай направлял поправки, чтобы сделать этот проект лучше. При этом были согласны и с российскими поправками. Мы очень разочарованы тем, и российские поправки также не были приняты" – сказал постпред Китая при ООН.
Россия предлагала добавить
в текст резолюции осуждение Совбезом ударов по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности – по больнице Аль-Ахли. Кроме этого порицалось введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка содержала призыв к немедленному прекращению огня.
За предложенные Россией уточнения проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.