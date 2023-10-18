https://ukraina.ru/20231018/1050307099.html

Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе

Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе - 18.10.2023 Украина.ру

Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе

Об этом заявил постпред КНР Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН

2023-10-18T18:50

2023-10-18T18:50

2023-10-18T18:52

новости

израиль

палестино-израильский конфликт

сектор газа

кнр (китай)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050307207_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_59b7d52438ac4e3e704e52d6e19635f6.jpg

Заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению проекта резолюции Бразилии состоялось 18 октября. Предложенный для голосования дкумент содержал осуждение террористической атаки со стороны ХАМАС, призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора, а также требовал немедленно освободить заложников и создать гуманитарные коридоры. Призывов к прекращению огня он не содержал. Документ был отклонен, несмотря на то, что 12 стран-членов Совета поддержали принятие документа. Россия и Великобритания воздержались от голосования. А вот США заявили о категорическом несогласии и наложили вето на резолюцию. Такое право Штаты имеют, поскольку являются постоянным членом Совбеза.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, пояснила: бразильский проект резолюции не говорит о праве Израиля на самооборону. Этот момент и стал поводом для наложения на него вето.Постпред КНР высказал разочарование по данному поводу и подчеркнул, что Бразильский проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа мог помочь остановить военные действия и защитить мирных жителей.Россия предлагала добавить в текст резолюции осуждение Совбезом ударов по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности – по больнице Аль-Ахли. Кроме этого порицалось введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка содержала призыв к немедленному прекращению огня. За предложенные Россией уточнения проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа, кнр (китай)