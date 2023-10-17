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СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа

СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа - 17.10.2023 Украина.ру

СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа

2023-10-17T03:00

2023-10-17T03:00

2023-10-17T03:03

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Уточняется, что проект получил поддержку пяти голосов, четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Как сообщает РИА Новости, США, Великобритания, Франция и Япония голосовали против.По словам бразильского посла Сержиу Франса Данезе, "проект резолюции не был принят, поскольку не получил требуемое число голосов".Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, согласно которому Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников. В документе строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, оон, палестино-израильский конфликт, терроризм, совбез оон