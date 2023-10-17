https://ukraina.ru/20231017/1050243606.html
СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа
СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа - 17.10.2023 Украина.ру
СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа
Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа
2023-10-17T03:00
2023-10-17T03:00
2023-10-17T03:03
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палестино-израильский конфликт
терроризм
совбез оон
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Уточняется, что проект получил поддержку пяти голосов, четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Как сообщает РИА Новости, США, Великобритания, Франция и Япония голосовали против.По словам бразильского посла Сержиу Франса Данезе, "проект резолюции не был принят, поскольку не получил требуемое число голосов".Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, согласно которому Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников. В документе строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, оон, палестино-израильский конфликт, терроризм, совбез оон
Новости, Россия, ООН, Палестино-израильский конфликт, терроризм, Совбез ООН
СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа
03:00 17.10.2023 (обновлено: 03:03 17.10.2023)
Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа
Уточняется, что проект получил поддержку пяти голосов, четыре страны выступили против, шесть — воздержались. Как сообщает РИА Новости, США, Великобритания, Франция и Япония голосовали против.
По словам бразильского посла Сержиу Франса Данезе, "проект резолюции не был принят, поскольку не получил требуемое число голосов".
Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, согласно которому Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников. В документе строго осуждались насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма".