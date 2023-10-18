Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны - 18.10.2023 Украина.ру
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Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны
Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны - 18.10.2023 Украина.ру
Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны
На Западе заметили, что на украинском театр военных действий (ТВД) происходит уже не контрнаступление ВСУ, но нечто совсем другое. Так, в опасное положение украинские силы попали в Авдеевке. Британское издание The Economist пишет со ссылкой на свои источники, что это хорошо укрепленный район
2023-10-18T07:26
2023-10-18T11:52
эксклюзив
сво
украина
потери всу
мобилизация
политика
экономика
кость бондаренко
игорь мосийчук
александр дубинский
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Но Россия выделила значительные ресурсы для своего наступленияПо данным издания, русские непрерывно атакуют, вероятно, с целью создать котел, окружив с трех сторон группировку ВСУ. А позиции Украины могут вскоре ослабнуть из-за нехватки боеприпасов. Как говорится в публикации, контрнаступление ВСУ опиралось на массированный приток снарядов из Южной Кореи, который снизится в ближайшие месяцы.Украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что пора называть вещи своими именами: «контрнаступление провалено». А что теперь делать — «это уже вопрос к стратегам», отметил эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka.А стратегию опирающемуся на поддержку Запада киевскому режиму придется менять в силу объективных причин. Политолог считает, что время глобального, в масштабах всего земного шара, всесилия США, наступившее после их победы в холодной войне, уходит.«Сейчас эта эпоха закончилась. И сейчас необходимо найти точки для нового миропорядка в этом новом мировом хаосе, который наступил. Штаты больше не являются авторитетом для всего мира, более того, две трети мира сегодня находятся в оппозиции к США», — сказал Бондаренко, добавив, что Украина с США сегодня «в числе меньшинства».«И поэтому необходим некий новый мировой порядок, который бы учитывал вот этот раскол, который бы создал некую систему балансов между двумя частями мира», — отметил эксперт.Точки нового устройства придется искать и внутри страны. По мнению Бондаренко, после окончания войны первой задачей, которая встанет перед народом, будет «дело демонтажа нынешней государственной системы» на Украине.«Принятие новой справедливой Конституции, создание нового государства де-факто на основе нынешней Украины, демонтаж нынешних элит, создание новой структуры власти в Украине, то есть структуры, которая была бы действительно справедливая, не оторванная от общества», — описал Бондаренко желаемую перспективу.Что до нынешних элит, то опальный депутат Рады Александр Дубинский в своем блоге констатирует, что им бы перестать воровать, но «перестать воровать нельзя потому, что это, в общем-то, религия действующей власти».«Не умеют они отказываться от чего-то в интересах страны», — сказал политик. По его словам, действующая украинская власть на фоне проблем и на фоне отсутствия успехов в контрнаступлении — а это дает основания западным партнерам говорить о том, что можно бы и останавливать помощь Киеву, — на этом фоне власть начинает готовиться к выборам, точнее сказать, предпринимает попытки подготовки, поскольку «никто не знает, будут эти выборы или нет».Но надо же чем-то занять свои партактивы и своих социологов. Дубинский рассказал, что сейчас функционеры «Слуг народа» проводят встречи в регионах и негласно сообщают партийным активистам, что «Слуг» поведет на выборы супруга президента Елена Зеленская. Так как больше просто некому, никто не хочет с ними «шквариться», пояснил депутат.Дубинский предположил, что президентскую партию ждет провал. Но отметил, что во главе с супругой президента, «Слуга народа» уже не будет восприниматься как «партия войны», может быть, это говорит о каких-то подвижках в мирном процессе.А пока боевые действия продолжаются, пополнение для ВСУ военкомы ищут просто на улицах, хватая тех, кто подвернется. Это говорит о многом. «Правда, неприятная для каждого из нас и опасная в перспективе для страны. Миллионы людей не хотят жертвовать жизнями за державу, от которой они ничего доброго не видели», — отмечает вполне патриотическое украинское издание «Провинция».«В результате оккупационной армии, которая пополняется зеками, а также желающими погасить ипотеку и закрыть кредиты (так автор публикации видит ВС РФ. — Ред.), может со временем оказывать сопротивления армия, собранная во время облав представителями центров комплектации», — предполагает «Провинция». И задает вопросы: как быть Украине, если в США на выборах в ноябре 2024 года победит Трамп? Как вернуть в страну миллионы беженцев? Наконец, «как придется воевать и жить, если объемы поддержки от стран НАТО будут радикально сокращены?».Кстати, относительно внешней помощи Киеву. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук удивляется: «Украинская власть почему-то считает, что весь мир обязан нам, Украине, украинцам…» Однако, по его словам, «весь мир так не считает».«Президент Зеленский думал, что весь мир всю жизнь будет ему аплодировать, будет его встречать, обнимать, целовать и так далее», — сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту. По мнению Мосийчука, последние события показывают, что Зеленский превратился уже в «хромую утку».
https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, мобилизация, политика, экономика, кость бондаренко, игорь мосийчук, александр дубинский, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, мобилизация, политика, экономика, Кость Бондаренко, Игорь Мосийчук, Александр Дубинский, эксперты

Украина и США — в числе меньшинства. Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны

07:26 18.10.2023 (обновлено: 11:52 18.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Западе заметили, что на украинском театр военных действий (ТВД) происходит уже не контрнаступление ВСУ, но нечто совсем другое. Так, в опасное положение украинские силы попали в Авдеевке. Британское издание The Economist пишет со ссылкой на свои источники, что это хорошо укрепленный район
Но Россия выделила значительные ресурсы для своего наступления
По данным издания, русские непрерывно атакуют, вероятно, с целью создать котел, окружив с трех сторон группировку ВСУ. А позиции Украины могут вскоре ослабнуть из-за нехватки боеприпасов. Как говорится в публикации, контрнаступление ВСУ опиралось на массированный приток снарядов из Южной Кореи, который снизится в ближайшие месяцы.
Украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что пора называть вещи своими именами: «контрнаступление провалено». А что теперь делать — «это уже вопрос к стратегам», отметил эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka.
А стратегию опирающемуся на поддержку Запада киевскому режиму придется менять в силу объективных причин. Политолог считает, что время глобального, в масштабах всего земного шара, всесилия США, наступившее после их победы в холодной войне, уходит.
«Сейчас эта эпоха закончилась. И сейчас необходимо найти точки для нового миропорядка в этом новом мировом хаосе, который наступил. Штаты больше не являются авторитетом для всего мира, более того, две трети мира сегодня находятся в оппозиции к США», — сказал Бондаренко, добавив, что Украина с США сегодня «в числе меньшинства».
«И поэтому необходим некий новый мировой порядок, который бы учитывал вот этот раскол, который бы создал некую систему балансов между двумя частями мира», — отметил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 08:44
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Точки нового устройства придется искать и внутри страны. По мнению Бондаренко, после окончания войны первой задачей, которая встанет перед народом, будет «дело демонтажа нынешней государственной системы» на Украине.
«Принятие новой справедливой Конституции, создание нового государства де-факто на основе нынешней Украины, демонтаж нынешних элит, создание новой структуры власти в Украине, то есть структуры, которая была бы действительно справедливая, не оторванная от общества», — описал Бондаренко желаемую перспективу.
Что до нынешних элит, то опальный депутат Рады Александр Дубинский в своем блоге констатирует, что им бы перестать воровать, но «перестать воровать нельзя потому, что это, в общем-то, религия действующей власти».
«Не умеют они отказываться от чего-то в интересах страны», — сказал политик. По его словам, действующая украинская власть на фоне проблем и на фоне отсутствия успехов в контрнаступлении — а это дает основания западным партнерам говорить о том, что можно бы и останавливать помощь Киеву, — на этом фоне власть начинает готовиться к выборам, точнее сказать, предпринимает попытки подготовки, поскольку «никто не знает, будут эти выборы или нет».
Но надо же чем-то занять свои партактивы и своих социологов. Дубинский рассказал, что сейчас функционеры «Слуг народа» проводят встречи в регионах и негласно сообщают партийным активистам, что «Слуг» поведет на выборы супруга президента Елена Зеленская. Так как больше просто некому, никто не хочет с ними «шквариться», пояснил депутат.
Дубинский предположил, что президентскую партию ждет провал. Но отметил, что во главе с супругой президента, «Слуга народа» уже не будет восприниматься как «партия войны», может быть, это говорит о каких-то подвижках в мирном процессе.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 06:13
Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и миреУкраинцам нужен мир, и вовсе не обязательно на условиях непременного выхода на границы 1991 года. Это вряд ли получится, надо это понять и прекратить братоубийственную войну и предотвратить гибель людей, считает украинский бизнесмен и политик, основатель партии "5.10", бывший депутат Рады Геннадий Балашов
А пока боевые действия продолжаются, пополнение для ВСУ военкомы ищут просто на улицах, хватая тех, кто подвернется. Это говорит о многом. «Правда, неприятная для каждого из нас и опасная в перспективе для страны. Миллионы людей не хотят жертвовать жизнями за державу, от которой они ничего доброго не видели», — отмечает вполне патриотическое украинское издание «Провинция».
«В результате оккупационной армии, которая пополняется зеками, а также желающими погасить ипотеку и закрыть кредиты (так автор публикации видит ВС РФ. — Ред.), может со временем оказывать сопротивления армия, собранная во время облав представителями центров комплектации», — предполагает «Провинция». И задает вопросы: как быть Украине, если в США на выборах в ноябре 2024 года победит Трамп? Как вернуть в страну миллионы беженцев? Наконец, «как придется воевать и жить, если объемы поддержки от стран НАТО будут радикально сокращены?».
Кстати, относительно внешней помощи Киеву. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук удивляется: «Украинская власть почему-то считает, что весь мир обязан нам, Украине, украинцам…» Однако, по его словам, «весь мир так не считает».
«Президент Зеленский думал, что весь мир всю жизнь будет ему аплодировать, будет его встречать, обнимать, целовать и так далее», — сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту. По мнению Мосийчука, последние события показывают, что Зеленский превратился уже в «хромую утку».
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУмобилизацияполитикаэкономикаКость БондаренкоИгорь МосийчукАлександр Дубинскийэксперты
 
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