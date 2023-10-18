Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса" - 18.10.2023 Украина.ру
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Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса" - 18.10.2023 Украина.ру
Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
В 2024 году у мировых держав появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И попытка построить новую империю может навсегда стереть Польшу с карты мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T04:20
2023-10-18T04:20
новости
польша
варшава
украина
войны
конфликты
страны
карта
государство
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Если через 5-10 лет исчезнет Украина, то Польше просто нечего будет делить. При этом если начнётся глобальный конфликт, то Польша сама может прекратить существование как государство, рассказал политолог.Сейчас Польша активно пытается стянуть к себе как можно больше вооружений наступательного характера. Но это может сыграть злую шутку с Варшавой. Ведь на дворе не 1920 и даже не 1939 год, добавил эксперт.Полякам надо задуматься: "Оно нам надо?" Может быть, попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы навсегда стереть Польшу с глобуса. Возможно, Варшаве нужно ограничить свои большие амбиции, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html
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новости, польша, варшава, украина, войны, конфликты, страны, карта, государство
Новости, Польша, Варшава, Украина, войны, конфликты, страны, карта, государство

Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"

04:20 18.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнтиправительственный митинг в Варшаве
Антиправительственный митинг в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В 2024 году у мировых держав появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И попытка построить новую империю может навсегда стереть Польшу с карты мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если через 5-10 лет исчезнет Украина, то Польше просто нечего будет делить. При этом если начнётся глобальный конфликт, то Польша сама может прекратить существование как государство, рассказал политолог.
Сейчас Польша активно пытается стянуть к себе как можно больше вооружений наступательного характера. Но это может сыграть злую шутку с Варшавой. Ведь на дворе не 1920 и даже не 1939 год, добавил эксперт.
"В 2024 году у сторон гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И если Польша захочет стать авангардом одной из противоборствующих сил, первый удар однозначно будет нанесен по ней", - подчеркнул Кочетков.
Полякам надо задуматься: "Оно нам надо?" Может быть, попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы навсегда стереть Польшу с глобуса. Возможно, Варшаве нужно ограничить свои большие амбиции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
11 октября, 16:23
Грег Вайнер о том, как Трамп будет выигрывать выборы и как Дания заменит Польшу с Германией на УкраинеПомощь Украине стала водоразделом между республиканцами и демократами в Палате представителей США. О том, что должен сделать Трамп, чтобы выиграть выборы в США и спасти Израиль, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
 
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