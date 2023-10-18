Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
В 2024 году у мировых держав появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И попытка построить новую империю может навсегда стереть Польшу с карты мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если через 5-10 лет исчезнет Украина, то Польше просто нечего будет делить. При этом если начнётся глобальный конфликт, то Польша сама может прекратить существование как государство, рассказал политолог.
Сейчас Польша активно пытается стянуть к себе как можно больше вооружений наступательного характера. Но это может сыграть злую шутку с Варшавой. Ведь на дворе не 1920 и даже не 1939 год, добавил эксперт.
"В 2024 году у сторон гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И если Польша захочет стать авангардом одной из противоборствующих сил, первый удар однозначно будет нанесен по ней", - подчеркнул Кочетков.
Полякам надо задуматься: "Оно нам надо?" Может быть, попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы навсегда стереть Польшу с глобуса. Возможно, Варшаве нужно ограничить свои большие амбиции, резюмировал собеседник издания.
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