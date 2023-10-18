https://ukraina.ru/20231018/1050255596.html

Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"

Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса" - 18.10.2023 Украина.ру

Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"

В 2024 году у мировых держав появится гораздо больше возможностей по взаимному истреблению. И попытка построить новую империю может навсегда стереть Польшу с карты мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T04:20

2023-10-18T04:20

2023-10-18T04:20

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Если через 5-10 лет исчезнет Украина, то Польше просто нечего будет делить. При этом если начнётся глобальный конфликт, то Польша сама может прекратить существование как государство, рассказал политолог.Сейчас Польша активно пытается стянуть к себе как можно больше вооружений наступательного характера. Но это может сыграть злую шутку с Варшавой. Ведь на дворе не 1920 и даже не 1939 год, добавил эксперт.Полякам надо задуматься: "Оно нам надо?" Может быть, попытка построить новую империю "от можа до можа" не стоит того, чтобы навсегда стереть Польшу с глобуса. Возможно, Варшаве нужно ограничить свои большие амбиции, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html

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новости, польша, варшава, украина, войны, конфликты, страны, карта, государство