Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке - 17.10.2023 Украина.ру
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Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке
Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке - 17.10.2023 Украина.ру
Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке
Не менее двух тысяч американских военных готовы к переброске на Ближний Восток. Об этом сообщили в Пентагоне сегодня, 17 октября
2023-10-17T22:56
2023-10-17T23:02
новости
израиль
сша
пентагон
палестино-израильский конфликт
ближний восток
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Со слов пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, решения о переброске ещё нет, однако сейчас военные находятся в состоянии повышенной готовности. В понедельник, 16 октября, телеканал Fox News сообщил, что Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на Ближний Восток. Вместе с тем отмечалось, что американские военные не будут принимать участия в военных действиях – армия якобы направляется для оказания медпомощи и проведения консультаций для ВС Израиля.Ранее сообщалось, что действия ВВС Израиля повлияют на рейтинг действующего президента США Джо Байдена.
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новости, израиль, сша, пентагон, палестино-израильский конфликт, ближний восток
Новости, Израиль, США, Пентагон, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток

Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке

22:56 17.10.2023 (обновлено: 23:02 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Не менее двух тысяч американских военных готовы к переброске на Ближний Восток. Об этом сообщили в Пентагоне сегодня, 17 октября
Со слов пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, решения о переброске ещё нет, однако сейчас военные находятся в состоянии повышенной готовности.
"Сегодня министр (прим. ред. - обороны США) Остин привел около двух тысяч человек личного состава и ряд подразделений в состояние повышенной готовности посредством приказа о подготовке к развертыванию, что увеличивает способность министерства обороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку безопасности на Ближнем Востоке. На данный момент никаких решений о вводе каких-либо сил принято не было", — объявила Сингх.
В понедельник, 16 октября, телеканал Fox News сообщил, что Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на Ближний Восток. Вместе с тем отмечалось, что американские военные не будут принимать участия в военных действиях – армия якобы направляется для оказания медпомощи и проведения консультаций для ВС Израиля.
Ранее сообщалось, что действия ВВС Израиля повлияют на рейтинг действующего президента США Джо Байдена.
 
НовостиИзраильСШАПентагонПалестино-израильский конфликтБлижний Восток
 
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