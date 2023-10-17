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Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке

Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке - 17.10.2023 Украина.ру

Пентагон приказал 2 тысячам военных подготовиться к развертыванию сил на Ближнем Востоке

Не менее двух тысяч американских военных готовы к переброске на Ближний Восток. Об этом сообщили в Пентагоне сегодня, 17 октября

2023-10-17T22:56

2023-10-17T22:56

2023-10-17T23:02

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Со слов пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, решения о переброске ещё нет, однако сейчас военные находятся в состоянии повышенной готовности. В понедельник, 16 октября, телеканал Fox News сообщил, что Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на Ближний Восток. Вместе с тем отмечалось, что американские военные не будут принимать участия в военных действиях – армия якобы направляется для оказания медпомощи и проведения консультаций для ВС Израиля.Ранее сообщалось, что действия ВВС Израиля повлияют на рейтинг действующего президента США Джо Байдена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, сша, пентагон, палестино-израильский конфликт, ближний восток