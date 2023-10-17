Атака ВВС Израиля на больницу в секторе Газа уронит рейтинг Байдена – Al-Jazeera - 17.10.2023 Украина.ру
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Атака ВВС Израиля на больницу в секторе Газа уронит рейтинг Байдена – Al-Jazeera
Атака ВВС Израиля на больницу в секторе Газа уронит рейтинг Байдена – Al-Jazeera - 17.10.2023 Украина.ру
Атака ВВС Израиля на больницу в секторе Газа уронит рейтинг Байдена – Al-Jazeera
Авиаудар израильской армии по больнице Аль-Ахли в центре города Газа, оборвавший жизни более 500 человек, значительно повлияет на рейтинг действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в эфире телеканала Al-Jazeera
2023-10-17T22:35
2023-10-17T22:35
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
джо байден
сша
вашингтон
обстрелы
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Поддержка Байденом израильских военных означает одобрение действий армии еврейской страны. Как отметил журналист телеканала, последние события изменят отношение к позиции Белого дома. Удар по больнице был нанесен без предварительного предупреждения. По данным Палестинской гражданской обороны, нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в городе Газа является самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года. В результате авиаудара погибло более 500, а под обломками здания могут находиться ещё около 200 человек. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон располагает достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе.Напомним, украинские боевики ВСУ, так же как и армия Израиля, неоднократно обстреливали медицинские учреждения Донбасса.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, джо байден, сша, вашингтон, обстрелы
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Джо Байден, США, Вашингтон, обстрелы

Атака ВВС Израиля на больницу в секторе Газа уронит рейтинг Байдена – Al-Jazeera

22:35 17.10.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Авиаудар израильской армии по больнице Аль-Ахли в центре города Газа, оборвавший жизни более 500 человек, значительно повлияет на рейтинг действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в эфире телеканала Al-Jazeera
Поддержка Байденом израильских военных означает одобрение действий армии еврейской страны. Как отметил журналист телеканала, последние события изменят отношение к позиции Белого дома.
Удар по больнице был нанесен без предварительного предупреждения. По данным Палестинской гражданской обороны, нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в городе Газа является самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года. В результате авиаудара погибло более 500, а под обломками здания могут находиться ещё около 200 человек.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон располагает достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе.
Напомним, украинские боевики ВСУ, так же как и армия Израиля, неоднократно обстреливали медицинские учреждения Донбасса.
 
НовостиИзраильПалестино-израильский конфликтДжо БайденСШАВашингтонобстрелы
 
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