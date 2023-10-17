ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP - 17.10.2023 Украина.ру
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ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP
ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP - 17.10.2023 Украина.ру
ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP
Менее дюжины ракет ATACMS поступили на вооружение украинской армии за последние несколько дней. Об этом сообщают журналисты Associated Press, ссылаясь на официальных лиц
2023-10-17T21:59
2023-10-17T21:59
новости
украина
всу
военная помощь
сша
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Отмечается, что версия ATACMS, которую доставили на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, которое могут иметь ракеты, потому как в США якобы опасаются эскалации напряженности в отношениях с РФ. Ранее ООН выразила обеспокоенность передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и потребовала прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения".&nbsp; По заявлению украинского президента Зеленского 17 октября ВСУ впервые&nbsp;использовали&nbsp;американские дальнобойные ракеты ATACMS.
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новости, украина, всу, военная помощь, сша
Новости, Украина, ВСУ, военная помощь, США

ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP

21:59 17.10.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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Менее дюжины ракет ATACMS поступили на вооружение украинской армии за последние несколько дней. Об этом сообщают журналисты Associated Press, ссылаясь на официальных лиц
"Небольшое количество ракет подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие (прим. ред. - ВСУ). Отправка кассетного варианта боеприпаса станет вторым случаем, когда Демократическая администрация предприняла шаги по отправке оружия такого типа", – пишет источник.
Отмечается, что версия ATACMS, которую доставили на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, которое могут иметь ракеты, потому как в США якобы опасаются эскалации напряженности в отношениях с РФ.
"В то время как некоторые версии ракет могут достигать расстояния около 180 миль (около 300 километров), те, что отправлены на Украину, имеют меньшую дальность полета и несут кассетные боеприпасы. Те, что поставлены Украине, имеют максимальную дальность чуть более 100 миль (примерно 160 километров)", – уточняют журналисты.
Ранее ООН выразила обеспокоенность передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и потребовала прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". 
По заявлению украинского президента Зеленского 17 октября ВСУ впервые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
 
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