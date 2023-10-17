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ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP

ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP - 17.10.2023 Украина.ру

ВСУ получили менее 12-ти ракет ATACMS – AP

Менее дюжины ракет ATACMS поступили на вооружение украинской армии за последние несколько дней. Об этом сообщают журналисты Associated Press, ссылаясь на официальных лиц

2023-10-17T21:59

2023-10-17T21:59

2023-10-17T21:59

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Отмечается, что версия ATACMS, которую доставили на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, которое могут иметь ракеты, потому как в США якобы опасаются эскалации напряженности в отношениях с РФ. Ранее ООН выразила обеспокоенность передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и потребовала прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". По заявлению украинского президента Зеленского 17 октября ВСУ впервые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, военная помощь, сша