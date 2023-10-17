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Россия зеркально ответит на передачу российских активов Украине – Силуанов

Россия зеркально ответит на передачу российских активов Украине – Силуанов - 17.10.2023 Украина.ру

Россия зеркально ответит на передачу российских активов Украине – Силуанов

Российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ. Такое заявление в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg сделал российский министр финансов Антон Силуанов

2023-10-17T20:23

2023-10-17T20:23

2023-10-17T20:23

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Конфискация российских золотовалютных резервов, отметил Силуанов, подорвала доверие к западным институтам, а использование денег от замороженных российских активов остаётся "на совести партнёров РФ". Напомним, в первом полугодии 2023 года доход финансовой группы Euroclear от инвестирования замороженных активов россиян составил 1,74 миллиарда евро, что вдвое выше показателя за весь 2022 год. Согласно данным Банка РФ, общий объём средств, предназначенных для хранения замороженных активов недружественных стран, на начало ноября 2022 года превышал 280 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины. Претендует на средства РФ и НАК "Нафтогаз Украины"

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новости, минфин, замороженные активы, центробанк рф, силуанов