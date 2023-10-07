https://ukraina.ru/20231007/1049979478.html

Южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины

Южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины - 07.10.2023 Украина.ру

Южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины

Для послевоенного восстановления Украины южнокорейские бизнесмены планируют использовать российские активы, заблокированных ранее Западом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы южнокорейского министерства промышленности и торговли

2023-10-07T00:13

2023-10-07T00:13

2023-10-07T00:13

новости

южная корея

замороженные активы

украина

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До конца года в украинскую столицу с рабочим визитом приедут представители южнокорейского бизнеса, намеренные открыть собственные компании в Незалежной, а также министр промышленности. В ходе встречи, делегация выдвинет проекты восстановления страны в сотрудничестве с третьими странами. Средства для реконструкции получат путём частных инвестиций, кредитов международных организаций и финансовых институтов, а также задействуют арестованные российские активы. Отмечается, что роль платформы по восстановлению Украины достанется Польше и ОАЭ. Сеул рассчитывает частично профинансировать проекты своих компаний на Украине за счёт доступа к полезным ископаемым страны. Это подтверждает заявление министра земли и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён, что Владимир Зеленский пригласил партнёров к разработке литиевых месторождений. По его словам, на Украине имеются четыре крупные шахты этого элемента, являющегося ключевым для производства аккумуляторных батарей электромобилей. При этом министр сказал, что затраты южнокорейского бизнеса по проектам восстановления Украины могли бы быть компенсированы получением 40% доли в месторождении. Напомним, согласно межправительственному соглашению, заключённому между Южной Кореей и Украиной, общая стоимость послевоенного восстановления Незалежной оценивается Сеулом в 900 миллиардов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, замороженные активы, украина