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Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами
Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами - 17.10.2023 Украина.ру
Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами
При очередном массированном обстреле боевики Вооружённых сил Украины могли использовать новые американские дальнобойные ракеты. Предварительную информацию об ударе ВСУ по городу Скадовск 17 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2023-10-17T19:52
2023-10-17T19:52
2023-10-17T19:52
новости
всу
херсонская область
сальдо
украина
военная помощь
сша
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В результате очередной атаки украинских боевиков ранены два мирных жителя, уточнил он.Помимо Скадовска, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами и Новую Каховку, в которой в результате удара полностью уничтожен частный жилой дом и перебита линия электроснабжения. Как отметил Владимир Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" принимают усиленные меры для обеспечения безопасности населенных пунктов левобережья. Ранее применение ВСУ новых дальнобойных ракет ATACMS подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд западных СМИ. По заявилению сенатора от запорожского региона Дмитрия Рогозина, Вооружённые силы Украины 17 октября впервые применили этот тип ракет в том числе и в Запорожской области.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, всу, херсонская область, сальдо, украина, военная помощь, сша
Новости, ВСУ, Херсонская область, Сальдо, Украина, военная помощь, США
Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами
При очередном массированном обстреле боевики Вооружённых сил Украины могли использовать новые американские дальнобойные ракеты. Предварительную информацию об ударе ВСУ по городу Скадовск 17 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
В результате очередной атаки украинских боевиков ранены два мирных жителя, уточнил он.
"Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. Одна из ракет взорвалась посередине улицы, другая – в огороде в частном секторе. Два мирных жителя получили легкие ранения, не опасные для жизни и здоровья" –написал Сальдо в телеграм-канале.
Помимо Скадовска, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами и Новую Каховку, в которой в результате удара полностью уничтожен частный жилой дом и перебита линия электроснабжения.
Как отметил Владимир Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" принимают усиленные меры для обеспечения безопасности населенных пунктов левобережья.
Ранее применение ВСУ новых дальнобойных ракет ATACMS подтвердил
президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд западных СМИ
. По заявилению сенатора от запорожского региона Дмитрия Рогозина, Вооружённые силы Украины 17 октября впервые применили этот тип ракет в том числе и в Запорожской области.