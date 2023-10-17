https://ukraina.ru/20231017/1050274491.html

Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами

Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами - 17.10.2023 Украина.ру

Сальдо не исключил обстрела ВСУ Скадовска американскими дальнобойными ракетами

При очередном массированном обстреле боевики Вооружённых сил Украины могли использовать новые американские дальнобойные ракеты. Предварительную информацию об ударе ВСУ по городу Скадовск 17 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2023-10-17T19:52

2023-10-17T19:52

2023-10-17T19:52

новости

всу

херсонская область

сальдо

украина

военная помощь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg

В результате очередной атаки украинских боевиков ранены два мирных жителя, уточнил он.Помимо Скадовска, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами и Новую Каховку, в которой в результате удара полностью уничтожен частный жилой дом и перебита линия электроснабжения. Как отметил Владимир Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" принимают усиленные меры для обеспечения безопасности населенных пунктов левобережья. Ранее применение ВСУ новых дальнобойных ракет ATACMS подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд западных СМИ. По заявилению сенатора от запорожского региона Дмитрия Рогозина, Вооружённые силы Украины 17 октября впервые применили этот тип ракет в том числе и в Запорожской области.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, херсонская область, сальдо, украина, военная помощь, сша