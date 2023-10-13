"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал - 13.10.2023 Украина.ру
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"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал
"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал - 13.10.2023 Украина.ру
"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал
Если США сделают выбор в пользу финансирования Израиля, это окажет непосредственное влияние на ход специальной военной операции РФ на Украине
2023-10-13T05:01
2023-10-13T05:01
эксклюзив
украина
израиль
сша
военная помощь
спецоперация
всу
вс рф
боеприпасы
оружие
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На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский дня дня ездил по европейским столицам, чтобы получить от партнёров (читай – спонсоров) гарантии, что они не бросят его страну и не перенаправят все ресурсы Израилю. Западные чиновники заверили, что способны поддерживать и Киев, и Тель-Авив одновременно, однако на деле возникает вопрос, действительно ли это им по карману.Американский телеканал NBC сообщил, ссылаясь на источники в правительстве и Конгрессе, что Белый дом рассматривает вариант подать в Конгресс объединённый запрос на выделение помощи и Украине, и Израилю. Таким образом появляется шанс протащить инициативу о дополнительном финансировании Украины, чему противится часть республиканцев, в то время как поддержка Израиля сомнений среди американских законодателей не вызывает. Подготовка такого запроса уже ведётся.Однако среди самих конгрессменов зреет скептицизм относительно того, что найдётся достаточное количество голосов для одобрения выделения военной помощи и Украине, и Израилю в таком формате, сообщила газета Politico. Более того, настороженно к этой инициативе относятся даже некоторые сторонники Украины.В условиях такой неопределённости администрация ещё не решила, в какой форме будет запрашивать у Конгресса финансирование дальнейшей помощи Украине и будет ли оно увязано с другими вопросами, сказал на брифинге 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, власти США располагают средствами для поддержки Израиля и Украины в краткосрочной перспективе.Накануне в Брюсселе на заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $200 млн, который предусматривает поставку ракет AIM-9M для ПВО, артиллерийских и высокоточных боеприпасов, средств для борьбы с беспилотниками и противотанковых средств. Таким образом, объём военной помощи, предоставленный Вашингтоном с начала СВО, составит почти $44 млрд."Что касается средств для Украины, мы приближаемся к концу. Мы объявили о $200 млн, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной", - предупредил Кирби.Так что поддержка "столько, сколько потребует" тоже имеет свои границы. И в Киеве это осознают. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда" признал, что страна может столкнуться с сокращением военной помощи Запада в 2024 году."До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше всё будет зависеть от нас - как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - сказал он.При этом менее недели назад полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с корреспондентом американской газеты The Washington Post признал, что украинская армия на 100% зависит от США. Причём, по его словам, ВСУ нуждается не просто в сохранении военной помощи Вашингтона, а в её расширении, наращивании поставок оружия, поскольку боевые действия завершатся ещё не скоро.С вооружениями у Америки - тоже не всё так просто."В Пентагоне растёт беспокойство по поводу потенциальной необходимости растягивать сокращающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах", - рассказали американские военные чиновники телеканалу CNN.Сейчас эти страны нуждаются в разных типах военной помощи: Украина - в большом количестве артиллерийских снарядов, а Израиль – в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиках для систем ПВО "Железный купол". Однако в случае, если израильская армия перейдёт к наземной операции в секторе Газа, ей понадобятся различные боеприпасы, в том числе артиллерийские 155-мм снаряды, и немало. А их запасы у Пентагона истощились за время украинского конфликта. Более того, Штатам пришлось в этом году вывезти около 300 000 снарядов калибра 155 мм из своих резервов в Израиле для отправки Украине."Похоже, Киеву пора готовиться к сокращению поставок вооружений. И не только потому, что он уже "накосячил" с продажей оружия ХАМАС, и в американском политикуме есть запрос на то, чтобы его наказать, а просто потому, что американцы оружие на принтере не печатают, как доллары, и на всех у них не хватит. Выбирая, кому отдать предпочтение: Израилю или Украине – можно предполагать, что выберут они всё же Тель-Авив", - считает политолог Дмитрий Родионов.Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также не исключает, что в конечном итоге Запад всё-таки сократит объём помощи Украине в пользу Израиля."Этот кризис, как мне кажется, окажет непосредственное влияние на развитие и ход специальной военной операции. Сейчас всё внимание общественности и спонсоров украинцев отвлечено на конфликт в Израиле. Израилю будет поставляться военная помощь, может быть, и та, которая предназначалась Украине. Это не означает, что украинцев Запад бросит, но количество помощи будет снижаться. Вряд ли теперь "Абрамсы" пойдут на Украину, их могут перебросить в Израиль, ведь они приспособлены больше для пустынной местности, нежели для болот и распутья Украины. Также речь может идти об F-16. Для вида могут поставить что-то им, а остальное может уйти в Израиль, потому что поддержка Израиля — это ключевое слово. Таким образом, ход операции может довольно резко измениться в нашу пользу, потому что мы сами себя всем обеспечиваем, а Украина без помощи, без поддержки. Это всё может просуществовать очень недолго", - заявил дипломат в интервью "Известиям".11 октября в интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии военного конфликта, назвав её самой сложной. Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил эти слова украинского президента как признание безысходности.
https://ukraina.ru/20231012/1050108267.html
https://ukraina.ru/20231010/1050041464.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, израиль, сша, военная помощь, спецоперация, всу, вс рф, боеприпасы, оружие
Эксклюзив, Украина, Израиль, США, военная помощь, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, боеприпасы, оружие

"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал

05:01 13.10.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP / J. Scott Applewhite
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если США сделают выбор в пользу финансирования Израиля, это окажет непосредственное влияние на ход специальной военной операции РФ на Украине
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке президент Украины Владимир Зеленский дня дня ездил по европейским столицам, чтобы получить от партнёров (читай – спонсоров) гарантии, что они не бросят его страну и не перенаправят все ресурсы Израилю.
Западные чиновники заверили, что способны поддерживать и Киев, и Тель-Авив одновременно, однако на деле возникает вопрос, действительно ли это им по карману.
Американский телеканал NBC сообщил, ссылаясь на источники в правительстве и Конгрессе, что Белый дом рассматривает вариант подать в Конгресс объединённый запрос на выделение помощи и Украине, и Израилю.
Таким образом появляется шанс протащить инициативу о дополнительном финансировании Украины, чему противится часть республиканцев, в то время как поддержка Израиля сомнений среди американских законодателей не вызывает. Подготовка такого запроса уже ведётся.
Однако среди самих конгрессменов зреет скептицизм относительно того, что найдётся достаточное количество голосов для одобрения выделения военной помощи и Украине, и Израилю в таком формате, сообщила газета Politico.
Более того, настороженно к этой инициативе относятся даже некоторые сторонники Украины.
В условиях такой неопределённости администрация ещё не решила, в какой форме будет запрашивать у Конгресса финансирование дальнейшей помощи Украине и будет ли оно увязано с другими вопросами, сказал на брифинге 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, власти США располагают средствами для поддержки Израиля и Украины в краткосрочной перспективе.
Вчера, 06:34
Деньги, выборы и конец войны. Как Зеленский съездил в ЕвропуВладимир Зеленский завершил очередное турне по Европе, в ходе которого посетил Румынию и Бельгию
Накануне в Брюсселе на заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $200 млн, который предусматривает поставку ракет AIM-9M для ПВО, артиллерийских и высокоточных боеприпасов, средств для борьбы с беспилотниками и противотанковых средств.
Таким образом, объём военной помощи, предоставленный Вашингтоном с начала СВО, составит почти $44 млрд.
"Что касается средств для Украины, мы приближаемся к концу. Мы объявили о $200 млн, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной", - предупредил Кирби.
Так что поддержка "столько, сколько потребует" тоже имеет свои границы. И в Киеве это осознают.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда" признал, что страна может столкнуться с сокращением военной помощи Запада в 2024 году.
"До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше всё будет зависеть от нас - как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - сказал он.
При этом менее недели назад полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко в беседе с корреспондентом американской газеты The Washington Post признал, что украинская армия на 100% зависит от США.
Причём, по его словам, ВСУ нуждается не просто в сохранении военной помощи Вашингтона, а в её расширении, наращивании поставок оружия, поскольку боевые действия завершатся ещё не скоро.
С вооружениями у Америки - тоже не всё так просто.
"В Пентагоне растёт беспокойство по поводу потенциальной необходимости растягивать сокращающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных войнах", - рассказали американские военные чиновники телеканалу CNN.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 12:12
Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине
Сейчас эти страны нуждаются в разных типах военной помощи: Украина - в большом количестве артиллерийских снарядов, а Израиль – в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиках для систем ПВО "Железный купол".
Однако в случае, если израильская армия перейдёт к наземной операции в секторе Газа, ей понадобятся различные боеприпасы, в том числе артиллерийские 155-мм снаряды, и немало. А их запасы у Пентагона истощились за время украинского конфликта.
Более того, Штатам пришлось в этом году вывезти около 300 000 снарядов калибра 155 мм из своих резервов в Израиле для отправки Украине.
"Похоже, Киеву пора готовиться к сокращению поставок вооружений. И не только потому, что он уже "накосячил" с продажей оружия ХАМАС, и в американском политикуме есть запрос на то, чтобы его наказать, а просто потому, что американцы оружие на принтере не печатают, как доллары, и на всех у них не хватит.
Выбирая, кому отдать предпочтение: Израилю или Украине – можно предполагать, что выберут они всё же Тель-Авив", - считает политолог Дмитрий Родионов.
Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также не исключает, что в конечном итоге Запад всё-таки сократит объём помощи Украине в пользу Израиля.
"Этот кризис, как мне кажется, окажет непосредственное влияние на развитие и ход специальной военной операции. Сейчас всё внимание общественности и спонсоров украинцев отвлечено на конфликт в Израиле.
Израилю будет поставляться военная помощь, может быть, и та, которая предназначалась Украине. Это не означает, что украинцев Запад бросит, но количество помощи будет снижаться. Вряд ли теперь "Абрамсы" пойдут на Украину, их могут перебросить в Израиль, ведь они приспособлены больше для пустынной местности, нежели для болот и распутья Украины.
Также речь может идти об F-16. Для вида могут поставить что-то им, а остальное может уйти в Израиль, потому что поддержка Израиля — это ключевое слово. Таким образом, ход операции может довольно резко измениться в нашу пользу, потому что мы сами себя всем обеспечиваем, а Украина без помощи, без поддержки.
Это всё может просуществовать очень недолго", - заявил дипломат в интервью "Известиям".
11 октября в интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии военного конфликта, назвав её самой сложной. Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил эти слова украинского президента как признание безысходности.
 
ЭксклюзивУкраинаИзраильСШАвоенная помощьСпецоперацияВСУВС РФбоеприпасыоружие
 
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Заголовок открываемого материала
05:01"Помощь не будет длиться бесконечно". США послали Украине важный сигнал
04:35Армия Израиля применяла в Ливане и Газе боеприпасы с белым фосфором - Human Rights Watch
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