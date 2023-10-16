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"Истребить всех украинцев": президент Молдавии заявила о "целях" РФ

"Истребить всех украинцев": президент Молдавии заявила о "целях" РФ - 16.10.2023 Украина.ру

"Истребить всех украинцев": президент Молдавии заявила о "целях" РФ

Целью России является "уничтожение украинской нации и контроль над всеми бывшими советскими государствами". Такое заявление сделала в понедельник, 16 октября, президент Молдавии Майя Санду, пишет издание NewsMaker

2023-10-16T22:11

2023-10-16T22:11

2023-10-16T22:11

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На конференции "Форум 2000", которая прошла в Чехии, Санду отметила, что "если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство". Такую безоговорочную поддержку украинцам президент выразила как раз после того, как стало известно, что Молдавия не сможет стать членом Евросоюза без Украины. В этот раз Санду снова обозначила приоритетные направления властей республики. Ранее президент Молдавии заявляла, что Прага и Кишинёв едины в позитивном восприятии расширения Евросоюза за счёт республик бывшего Совесткого Союза, а само "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента". Напомним, российская сторона никогда не заявляла о намерениях убивать мирных граждан и уж тем более истребить украинскую нацию — цели у Специальной военной операции РФ иные — денацификация и демилитаризация Украины. В Киеве же, напротив, не раз говорили о геноциде русских. Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всём мире. В мае этого года он сказал журналистам, что украинские боевики намерены "убивать русских по всему миру".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, санду, молдавия, украина, ес, россия, сво