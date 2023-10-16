Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента" - 16.10.2023 Украина.ру
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Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"
Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента" - 16.10.2023 Украина.ру
Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"
Прага и Кишинёв едины в позитивном восприятии расширения Евросоюза за счёт республик бывшего СССР. Об этом 16 октября в Праге заявила президент Молдавии Майя Санду.
2023-10-16T20:23
2023-10-16T20:23
новости
санду
молдавия
восточное партнерство
ес
соглашение с ес
евроинтеграция
постсоветское пространство
бывший ссср
приднестровье
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"В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути",- сообщила Майя Санду по итогам переговоров с чешским президентом.Санду также отметила, что проведение на этой неделе в Чехии заседания молдавско-чешской межправительственной комиссии и двустороннего бизнес-форума "являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений".По её словам, Петр Павел настроен на сближение Праги с Кишинёвом. Сайду сообщила: "С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи".Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв добиваются членства в Евросоюзе и НАТО.На брюссельском саммите ЕС 23 июня правительства и главы государств союза одобрили идею предоставить в перспективе Молдавии и Украине статус кандидатов в Евросоюз. Еврокомиссия выдвинула Киеву и Кишинёву условия желаемых ею изменений в постсоветских республиках – исходя из этого будут зависеть сроки и другие условия рассмотрения заявок на вступление в ЕС.Ранее постсоветские и постюгославские республики входили в состав ЕС через вступление в НАТО. Альянс против принятия в свой состав государства с территориальными спорами и другими нерешёнными конфликтами с соседями. Украина и Молдавия имеют такие проблемы. В молдавском случае внутренние проблемы осложнены фактором Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
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новости, санду, молдавия, восточное партнерство, ес, соглашение с ес, евроинтеграция, постсоветское пространство, бывший ссср, приднестровье, приднестровская молдавская республика, нато, чехия, еврокомиссия, петр павел, пмр, евразия
Новости, Санду, Молдавия, Восточное партнерство, ЕС, соглашение с ЕС, евроинтеграция, постсоветское пространство, бывший СССР, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, НАТО, Чехия, Еврокомиссия, Петр Павел, ПМР, Евразия

Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"

20:23 16.10.2023
 
© скриншот видеоЗеленский Санду
Зеленский Санду
© скриншот видео
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Прага и Кишинёв едины в позитивном восприятии расширения Евросоюза за счёт республик бывшего СССР. Об этом 16 октября в Праге заявила президент Молдавии Майя Санду.
"В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути",- сообщила Майя Санду по итогам переговоров с чешским президентом.
Санду также отметила, что проведение на этой неделе в Чехии заседания молдавско-чешской межправительственной комиссии и двустороннего бизнес-форума "являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений".
По её словам, Петр Павел настроен на сближение Праги с Кишинёвом. Сайду сообщила: "С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи".
Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв добиваются членства в Евросоюзе и НАТО.
На брюссельском саммите ЕС 23 июня правительства и главы государств союза одобрили идею предоставить в перспективе Молдавии и Украине статус кандидатов в Евросоюз. Еврокомиссия выдвинула Киеву и Кишинёву условия желаемых ею изменений в постсоветских республиках – исходя из этого будут зависеть сроки и другие условия рассмотрения заявок на вступление в ЕС.
Ранее постсоветские и постюгославские республики входили в состав ЕС через вступление в НАТО. Альянс против принятия в свой состав государства с территориальными спорами и другими нерешёнными конфликтами с соседями. Украина и Молдавия имеют такие проблемы. В молдавском случае внутренние проблемы осложнены фактором Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
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Вчера, 19:32
Минфин США обозначил "главный приоритет" для себя и ЕвропыФинансирование Украины остаётся "главным приоритетом" для США и Европы "по экономическим причинам" в условиях военного противостояния Киева с Москвой. Об этом 16 октября заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
 
НовостиСандуМолдавияВосточное партнерствоЕСсоглашение с ЕСевроинтеграцияпостсоветское пространствобывший СССРПриднестровьеПриднестровская Молдавская РеспубликаНАТОЧехияЕврокомиссияПетр ПавелПМРЕвразия
 
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