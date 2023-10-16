https://ukraina.ru/20231016/1050239008.html

Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"

Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента" - 16.10.2023 Украина.ру

Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"

Прага и Кишинёв едины в позитивном восприятии расширения Евросоюза за счёт республик бывшего СССР. Об этом 16 октября в Праге заявила президент Молдавии Майя Санду.

2023-10-16T20:23

2023-10-16T20:23

2023-10-16T20:23

новости

санду

молдавия

восточное партнерство

ес

соглашение с ес

евроинтеграция

постсоветское пространство

бывший ссср

приднестровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790145_22:0:1279:707_1920x0_80_0_0_b816d7d32f1303942c54e9a026aebd57.jpg

"В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути",- сообщила Майя Санду по итогам переговоров с чешским президентом.Санду также отметила, что проведение на этой неделе в Чехии заседания молдавско-чешской межправительственной комиссии и двустороннего бизнес-форума "являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений".По её словам, Петр Павел настроен на сближение Праги с Кишинёвом. Сайду сообщила: "С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи".Молдавия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Киев и Кишинёв добиваются членства в Евросоюзе и НАТО.На брюссельском саммите ЕС 23 июня правительства и главы государств союза одобрили идею предоставить в перспективе Молдавии и Украине статус кандидатов в Евросоюз. Еврокомиссия выдвинула Киеву и Кишинёву условия желаемых ею изменений в постсоветских республиках – исходя из этого будут зависеть сроки и другие условия рассмотрения заявок на вступление в ЕС.Ранее постсоветские и постюгославские республики входили в состав ЕС через вступление в НАТО. Альянс против принятия в свой состав государства с территориальными спорами и другими нерешёнными конфликтами с соседями. Украина и Молдавия имеют такие проблемы. В молдавском случае внутренние проблемы осложнены фактором Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

https://ukraina.ru/20231016/1050237829.html

приднестровская молдавская республика

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санду, молдавия, восточное партнерство, ес, соглашение с ес, евроинтеграция, постсоветское пространство, бывший ссср, приднестровье, приднестровская молдавская республика, нато, чехия, еврокомиссия, петр павел, пмр, евразия