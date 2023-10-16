https://ukraina.ru/20231016/1050215981.html
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса - 16.10.2023 Украина.ру
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса
Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что внесет в верхнюю палату Конгресса резолюцию для ведения военных действий против Ирана
2023-10-16T12:25
2023-10-16T12:25
2023-10-16T12:25
новости
палестино-израильский конфликт
израиль
иран
сша
вмешательство
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Атаку "Хезболлы" на Израиль, можно будет считать поводом для начала военных действий против Ирана, считает сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм.По его мнению, применение военной силы позволит прекратить финансирование "Хезболлы" и ХАМАС. Он уверен, что эти организации обеспечивает деньгами Иран, и считает его источником проблем.В воскресенье, представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестино-израильский конфликт, израиль, иран, сша, вмешательство
Новости, Палестино-израильский конфликт, Израиль, Иран, США, вмешательство
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса
Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что внесет в верхнюю палату Конгресса резолюцию для ведения военных действий против Ирана