Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса - 16.10.2023 Украина.ру
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Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса - 16.10.2023 Украина.ру
Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса
Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что внесет в верхнюю палату Конгресса резолюцию для ведения военных действий против Ирана
2023-10-16T12:25
2023-10-16T12:25
новости
палестино-израильский конфликт
израиль
иран
сша
вмешательство
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Атаку "Хезболлы" на Израиль, можно будет считать поводом для начала военных действий против Ирана, считает сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм.По его мнению, применение военной силы позволит прекратить финансирование "Хезболлы" и ХАМАС. Он уверен, что эти организации обеспечивает деньгами Иран, и считает его источником проблем.В воскресенье, представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт.
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новости, палестино-израильский конфликт, израиль, иран, сша, вмешательство
Новости, Палестино-израильский конфликт, Израиль, Иран, США, вмешательство

Сенатор США: Если "Хезболла" атакует Израиль, мы выбьем Иран из нефтяного бизнеса

12:25 16.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News Agency
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© commons.wikimedia.org / Tasnim News Agency
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Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что внесет в верхнюю палату Конгресса резолюцию для ведения военных действий против Ирана
Атаку "Хезболлы" на Израиль, можно будет считать поводом для начала военных действий против Ирана, считает сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм.

"Если прокси-сила Ирана "Хезболла" начнет масштабную атаку Израиля, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат США, которая позволит нам вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса", – заявил Грэм в эфире телеканала NBC.

По его мнению, применение военной силы позволит прекратить финансирование "Хезболлы" и ХАМАС. Он уверен, что эти организации обеспечивает деньгами Иран, и считает его источником проблем.
В воскресенье, представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтИзраильИранСШАвмешательство
 
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