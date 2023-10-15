https://ukraina.ru/20231015/1050197290.html
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт - 15.10.2023 Украина.ру
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт
Если Израиль не затронет территорию Ирана, иранские войска не будут вступать в бой
2023-10-15T18:10
2023-10-15T18:10
2023-10-15T18:10
новости
иран
израиль
сектор газа
конфликт
вмешательство
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Если Израиль не атакует иранскую территорию, вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве исламской республики при ООН."Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.Ранее министр иностранных дел Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, палестинско-израильский конфликт может расшириться.
https://ukraina.ru/20231015/1050180162.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, израиль, сектор газа, конфликт, вмешательство
Новости, Иран, Израиль, сектор Газа, конфликт, вмешательство
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт
Если Израиль не затронет территорию Ирана, иранские войска не будут вступать в бой
Если Израиль не атакует иранскую территорию, вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве исламской республики при ООН.
"Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.
Ранее министр иностранных дел Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, палестинско-израильский конфликт может расшириться.