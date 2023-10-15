Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт - 15.10.2023 Украина.ру
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Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт - 15.10.2023 Украина.ру
Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт
Если Израиль не затронет территорию Ирана, иранские войска не будут вступать в бой
2023-10-15T18:10
2023-10-15T18:10
новости
иран
израиль
сектор газа
конфликт
вмешательство
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Если Израиль не атакует иранскую территорию, вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве исламской республики при ООН."Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.Ранее министр иностранных дел Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, палестинско-израильский конфликт может расшириться.
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новости, иран, израиль, сектор газа, конфликт, вмешательство
Новости, Иран, Израиль, сектор Газа, конфликт, вмешательство

Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт

18:10 15.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Если Израиль не затронет территорию Ирана, иранские войска не будут вступать в бой
Если Израиль не атакует иранскую территорию, вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве исламской республики при ООН.
"Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.
Ранее министр иностранных дел Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, палестинско-израильский конфликт может расшириться.
Ростислав Ищенко интервью
15 октября, 17:13
Ростислав Ищенко об особенностях палестино-израильского конфликта
 
НовостиИранИзраильсектор Газаконфликтвмешательство
 
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