https://ukraina.ru/20231015/1050197290.html

Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт

Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт - 15.10.2023 Украина.ру

Представительство Ирана в ООН назвало условия для вмешательства страны в палестинско-израильский конфликт

Если Израиль не затронет территорию Ирана, иранские войска не будут вступать в бой

2023-10-15T18:10

2023-10-15T18:10

2023-10-15T18:10

новости

иран

израиль

сектор газа

конфликт

вмешательство

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Если Израиль не атакует иранскую территорию, вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве исламской республики при ООН."Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский) фронт сопротивления может защитить себя", — ответили дипломаты на вопрос агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.Ранее министр иностранных дел Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что в случае продления ударов по жителям сектора Газа со стороны Израиля, палестинско-израильский конфликт может расшириться.

https://ukraina.ru/20231015/1050180162.html

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новости, иран, израиль, сектор газа, конфликт, вмешательство