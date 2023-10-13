https://ukraina.ru/20231013/1050139673.html

Эксперт объяснил, почему для "спасения" украинского православия Западу не нужна победа России

Эксперт объяснил, почему для "спасения" украинского православия Западу не нужна победа России - 13.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему для "спасения" украинского православия Западу не нужна победа России

Эскалация "миротворческих иллюзий" была предпринята с целью отвлечь внимание от важного события - внесение в Верховную Раду законопроекта не только о запрете, но и о ликвидации УПЦ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-13T04:15

2023-10-13T04:15

2023-10-13T04:15

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Суд в Киеве отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия. Его обвиняют в разжигании религиозной ненависти.Некоторые СМИ пытаются представить решение киевского суда как победу православия и аргумент в пользу так называемого мирного урегулирования на Украине, но это неверно, рассказал эксперт.В качестве альтернативы военной победе России предлагается выступление митрополита Феодосия на Совете ООН, где он выскажется против гонений на УПЦ. Это будет служить неким доказательством возможности ООН спасти Украинскую православную церковь без военной победы РФ, добавил он.ООН не будет препятствовать заключению митрополита под стражу. А выступление владыки можно будет использовать только в информационном плане — фактически оно ничего не изменит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230822/1048868463.html

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новости, православие, упц мп, упц, пцу, украина, митрополит, оон, победа, россия