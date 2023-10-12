Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль

Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль

Израиль уповал на старшего сильного брата в лице США, но попал в ловушку, потому что США всегда ведут двойную игру, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев