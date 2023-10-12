Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль - 12.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль
Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль - 12.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль
Палестинская проблема возникла в 1947 году и была связана с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о разделе исторической Палестины на еврейское и арабское государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2023-10-12T02:15
2023-10-12T02:15
новости
израиль
палестина
сектор газа
война
арабы
арабский мир
ближний восток
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Сама эта резолюция ООН 1947 года была заложена британским "планом Бальфура" 1917 года, предполагавшим раздел Палестины на еврейское и арабское государства, хотя там не были обозначены точные границы, рассказал эксперт.До этого Лоуренс Аравийский разработал стратегию "нарезки" Ближнего Востока — то есть наследства Османской империи — на серию искусственных государств. Это создало множество перманентных конфликтов, которые длятся и по сей день, добавил он.При этом совершенно неправильно называть данный конфликт "борьба Израиля с Палестиной". Израиль является частью исторической Палестины, и вернее будет вести дискуссию о борьбе Израиля с арабской частью этого государства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050056261.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, палестина, сектор газа, война, арабы, арабский мир, ближний восток
Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, война, арабы, Арабский мир, Ближний Восток

Эксперт объяснил, откуда взялась проблема Палестины и почему арабы не хотели признавать Израиль

02:15 12.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Палестинская проблема возникла в 1947 году и была связана с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о разделе исторической Палестины на еврейское и арабское государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Сама эта резолюция ООН 1947 года была заложена британским "планом Бальфура" 1917 года, предполагавшим раздел Палестины на еврейское и арабское государства, хотя там не были обозначены точные границы, рассказал эксперт.
До этого Лоуренс Аравийский разработал стратегию "нарезки" Ближнего Востока — то есть наследства Османской империи — на серию искусственных государств. Это создало множество перманентных конфликтов, которые длятся и по сей день, добавил он.
"Поскольку многие арабские страны не признавали право Израиля на существование, а последний стремится обеспечить себе буфер безопасности за счет палестинских территорий, начался постоянный, вялотекущий военный конфликт. Его не разрешило признание Израиля со стороны Египта и Иордании", - подчеркнул Фененко.
При этом совершенно неправильно называть данный конфликт "борьба Израиля с Палестиной". Израиль является частью исторической Палестины, и вернее будет вести дискуссию о борьбе Израиля с арабской частью этого государства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
10 октября, 15:02
Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал ИзраильИзраиль уповал на старшего сильного брата в лице США, но попал в ловушку, потому что США всегда ведут двойную игру, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиИзраильПалестинасектор ГазавойнаарабыАрабский мирБлижний Восток
 
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