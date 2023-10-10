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В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль

В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль - 10.10.2023 Украина.ру

В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль

Иран – соучастник атак на Израиль, но у Соединенных Штатов нет данных от разведки или доказательств, указывающих на прямое участие страны в нападениях в еврейской стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает издание "Reuters"

2023-10-10T02:37

2023-10-10T02:37

2023-10-10T02:37

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Причина, по которой Иран обвинили бездоказательно заключена в "продолжительной поддержке, которую страна оказывала группировке ХАМАС". Вместе с тем, Кирби пообещал журналистам изучить этот вопрос тщательнее. Ранее телеканала Аl Jazeera сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов и в конфликт будет втянут Иран.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, хамас, джон кирби, белый дом, израиль