В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль - 10.10.2023 Украина.ру
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В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль
В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль - 10.10.2023 Украина.ру
В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль
Иран – соучастник атак на Израиль, но у Соединенных Штатов нет данных от разведки или доказательств, указывающих на прямое участие страны в нападениях в еврейской стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает издание "Reuters"
2023-10-10T02:37
2023-10-10T02:37
новости
иран
хамас
джон кирби
белый дом
израиль
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Причина, по которой Иран обвинили бездоказательно заключена в "продолжительной поддержке, которую страна оказывала группировке ХАМАС". Вместе с тем, Кирби пообещал журналистам изучить этот вопрос тщательнее. Ранее телеканала Аl Jazeera сообщал, что премьер Израиля Биньямин&nbsp;Нетаньяху намерен расширить масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов и в конфликт будет втянут Иран.
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новости, иран, хамас, джон кирби, белый дом, израиль
Новости, Иран, ХАМАС, Джон Кирби, Белый дом, Израиль

В Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль

02:37 10.10.2023
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Alex Brandon
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Иран – соучастник атак на Израиль, но у Соединенных Штатов нет данных от разведки или доказательств, указывающих на прямое участие страны в нападениях в еврейской стране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает издание "Reuters"
Причина, по которой Иран обвинили бездоказательно заключена в "продолжительной поддержке, которую страна оказывала группировке ХАМАС".
"Иран долгое время поддерживал ХАМАС и другие террористические сети по всему региону с помощью ресурсов, возможностей и подготовки", – заявил представитель Белого дома.
Вместе с тем, Кирби пообещал журналистам изучить этот вопрос тщательнее.
Ранее телеканала Аl Jazeera сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить масштабы войны за счёт поддержки Соединённых Штатов и в конфликт будет втянут Иран.
 
НовостиИранХАМАСДжон КирбиБелый домИзраиль
 
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