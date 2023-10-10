https://ukraina.ru/20231010/1050074100.html

На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО

На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО - 10.10.2023 Украина.ру

На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО, следует из ответов Зеленского журналисту DiGi24

2023-10-10T22:49

2023-10-10T22:49

2023-10-10T23:04

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Украинский президент в открытую заявляет, что сделает всё что угодно лишь бы оттянуть момент гибели киевского режима. Языковые просьбы Румынии долгие годы оставались без внимания, но теперь Зеленский остро нуждается в поддержке, и ситуация изменилась. Молдавский языковой вопрос украинский лидер сравнил с ситуацией с русскоязычным населением в Донбассе. По его словам, у людей, говорящих по-русски, на Украине "никогда не было проблем с притеснением", а данные, свидетельствующие об обратном – это якобы "российская дезинформационная кампания". Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что после признания молдавского языка несуществующим, Украина рассчитывает на поддержку: мы – вам, а вы – нам. Пока украинский президент выпрашивал ПВО у Румынии, Конгресс Соединённых Штатов внёс законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО на два миллиарда долларов.Напомним, глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Владимира Зеленского "нацистом".

https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html

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новости, владимир зеленский, украина, пво, румыния, язык