На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050074100.html
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО - 10.10.2023 Украина.ру
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО, следует из ответов Зеленского журналисту DiGi24
2023-10-10T22:49
2023-10-10T23:04
новости
владимир зеленский
украина
пво
румыния
язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_0:28:1045:616_1920x0_80_0_0_1346b50c7676c546dacaffb984bd046d.jpg
Украинский президент в открытую заявляет, что сделает всё что угодно лишь бы оттянуть момент гибели киевского режима. Языковые просьбы Румынии долгие годы оставались без внимания, но теперь Зеленский остро нуждается в поддержке, и ситуация изменилась. Молдавский языковой вопрос украинский лидер сравнил с ситуацией с русскоязычным населением в Донбассе. По его словам, у людей, говорящих по-русски, на Украине "никогда не было проблем с притеснением", а данные, свидетельствующие об обратном – это якобы "российская дезинформационная кампания". Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что после признания молдавского языка несуществующим, Украина рассчитывает на поддержку: мы – вам, а вы – нам. Пока украинский президент выпрашивал ПВО у Румынии, Конгресс Соединённых Штатов внёс законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО на два миллиарда долларов.Напомним, глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Владимира Зеленского "нацистом".
https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049790328_88:0:1015:695_1920x0_80_0_0_3bca1e0de9725000cc1a6d6b3c6d1b29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина, пво, румыния, язык
Новости, Владимир Зеленский, Украина, ПВО, Румыния, язык

На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО

22:49 10.10.2023 (обновлено: 23:04 10.10.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО, следует из ответов Зеленского журналисту DiGi24
Украинский президент в открытую заявляет, что сделает всё что угодно лишь бы оттянуть момент гибели киевского режима. Языковые просьбы Румынии долгие годы оставались без внимания, но теперь Зеленский остро нуждается в поддержке, и ситуация изменилась.
"Готова ли Украина признать, что молдавского языка не существует? Честно говоря, я не вижу в этом никаких глобальных проблем. Для меня эта проблема не является насущной. Наше правительство соберется и примет решение, связанное с этим вопросом", – сказал Зеленский в интервью румынскому СМИ.
Молдавский языковой вопрос украинский лидер сравнил с ситуацией с русскоязычным населением в Донбассе. По его словам, у людей, говорящих по-русски, на Украине "никогда не было проблем с притеснением", а данные, свидетельствующие об обратном – это якобы "российская дезинформационная кампания".
Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что после признания молдавского языка несуществующим, Украина рассчитывает на поддержку: мы – вам, а вы – нам.
"Давайте работать. Если Румыния может помочь нам с системами противовоздушной обороны, это было бы здорово. У вас есть системы, которых у нас нет", – выпрашивает Зеленский.
Пока украинский президент выпрашивал ПВО у Румынии, Конгресс Соединённых Штатов внёс законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО на два миллиарда долларов.
Напомним, глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.
Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Владимира Зеленского "нацистом".
18:13
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте РумынииСенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаПВОРумынияязык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на 2 млрд долларов
22:49На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
22:09Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
21:50"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
21:28Зеленский пожаловался, что Путин не хочет пожать ему руку
21:14МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
20:46Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
20:39Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
20:07Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
19:56Захарова: профессиональный попрошайка Зеленский клянчит оружие
19:36Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
19:23ВС России уничтожили более 20-ти целей под Донецком
19:07Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
18:37Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с Украины
18:13"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
18:00Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября
18:00Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"
17:52Один Кеннеди против двухголового чудовища. Аутсайдер выборов может изменить судьбу США и Украины
17:44Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире
17:35Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
Лента новостейМолния