https://ukraina.ru/20231010/1050074100.html
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО - 10.10.2023 Украина.ру
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО, следует из ответов Зеленского журналисту DiGi24
2023-10-10T22:49
2023-10-10T22:49
2023-10-10T23:04
новости
владимир зеленский
украина
пво
румыния
язык
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Украинский президент в открытую заявляет, что сделает всё что угодно лишь бы оттянуть момент гибели киевского режима. Языковые просьбы Румынии долгие годы оставались без внимания, но теперь Зеленский остро нуждается в поддержке, и ситуация изменилась. Молдавский языковой вопрос украинский лидер сравнил с ситуацией с русскоязычным населением в Донбассе. По его словам, у людей, говорящих по-русски, на Украине "никогда не было проблем с притеснением", а данные, свидетельствующие об обратном – это якобы "российская дезинформационная кампания". Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что после признания молдавского языка несуществующим, Украина рассчитывает на поддержку: мы – вам, а вы – нам. Пока украинский президент выпрашивал ПВО у Румынии, Конгресс Соединённых Штатов внёс законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО на два миллиарда долларов.Напомним, глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине. Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Владимира Зеленского "нацистом".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, пво, румыния, язык
На Украине отменят молдавский язык ради румынского ПВО
22:49 10.10.2023 (обновлено: 23:04 10.10.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский готов признать, что молдавского языка не существует и отменить его в стране, как и просили ранее румынские власти. Благодаря этому, рассчитывает он, Румыния предоставит Украине системы ПВО, следует из ответов Зеленского журналисту DiGi24
Украинский президент в открытую заявляет, что сделает всё что угодно лишь бы оттянуть момент гибели киевского режима. Языковые просьбы Румынии долгие годы оставались без внимания, но теперь Зеленский остро нуждается в поддержке, и ситуация изменилась.
"Готова ли Украина признать, что молдавского языка не существует? Честно говоря, я не вижу в этом никаких глобальных проблем. Для меня эта проблема не является насущной. Наше правительство соберется и примет решение, связанное с этим вопросом", – сказал Зеленский в интервью румынскому СМИ.
Молдавский языковой вопрос украинский лидер сравнил с ситуацией с русскоязычным населением в Донбассе. По его словам, у людей, говорящих по-русски, на Украине "никогда не было проблем с притеснением", а данные, свидетельствующие об обратном – это якобы "российская дезинформационная кампания".
Наряду с этим Зеленский подчеркнул, что после признания молдавского языка несуществующим, Украина рассчитывает на поддержку: мы – вам, а вы – нам.
"Давайте работать. Если Румыния может помочь нам с системами противовоздушной обороны, это было бы здорово. У вас есть системы, которых у нас нет", – выпрашивает Зеленский.
Пока украинский президент выпрашивал ПВО у Румынии, Конгресс Соединённых Штатов внёс законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО на два миллиарда долларов.
Напомним, глава правительства Румынии Марчел Чолаку указал
на законность требования отменить молдавский язык в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.
Ранее сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила
в парламенте, где показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Владимира Зеленского "нацистом".