https://ukraina.ru/20231010/1050073404.html
Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык - 10.10.2023 Украина.ру
Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
Украина должна в кратчайшие сроки признать, что молдавского языка не существует. Этого потребовал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку от президента Украины Владимира Зеленского, передаёт румынский телеканал DiGi24
2023-10-10T22:09
2023-10-10T22:09
2023-10-10T22:35
новости
владимир зеленский
румыния
отмена
язык
марчел чолаку
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Глава правительства Румынии указал на "законность этого требования" в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине. Румыния просила Украину признать, что молдавского языка не существует уже неоднократно. В конце 2022 года - на встрече главы МИДа Румынии Богдана Ауреску с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте. Напомним, в 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком в республике является румынский. Однако в конституции государства сказано, что государственный – молдавский язык. Судьи же постановили, что главную роль в законодательстве играет Декларация о независимости Молдавии – в ней называется государственным именно румынский. По сути же, это один язык — молдавский считается в лингвистике официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, звучания и словообразования, однако для Румынии этот вопрос — принциальный.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, румыния, отмена, язык, марчел чолаку
Новости, Владимир Зеленский, Румыния, отмена, язык, Марчел Чолаку
Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык
22:09 10.10.2023 (обновлено: 22:35 10.10.2023)
Украина должна в кратчайшие сроки признать, что молдавского языка не существует. Этого потребовал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку от президента Украины Владимира Зеленского, передаёт румынский телеканал DiGi24
"Марсель Чолаку обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой к украинским властям в кратчайшие сроки признать отсутствие так называемого "молдавского языка", – говорится в публикации.
Глава правительства Румынии указал на "законность этого требования" в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине.
Румыния просила Украину признать, что молдавского языка не существует уже неоднократно. В конце 2022 года - на встрече главы МИДа Румынии Богдана Ауреску с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте.
Напомним, в 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком в республике является румынский. Однако в конституции государства сказано, что государственный – молдавский язык. Судьи же постановили, что главную роль в законодательстве играет Декларация о независимости Молдавии – в ней называется государственным именно румынский.
По сути же, это один язык — молдавский считается в лингвистике официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, звучания и словообразования, однако для Румынии этот вопрос — принциальный.