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Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык

Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык - 10.10.2023 Украина.ру

Румыния призвала Зеленского отменить молдавский язык

Украина должна в кратчайшие сроки признать, что молдавского языка не существует. Этого потребовал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку от президента Украины Владимира Зеленского, передаёт румынский телеканал DiGi24

2023-10-10T22:09

2023-10-10T22:09

2023-10-10T22:35

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владимир зеленский

румыния

отмена

язык

марчел чолаку

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Глава правительства Румынии указал на "законность этого требования" в рамках обсуждения проблем румынского меньшинства на Украине. Румыния просила Украину признать, что молдавского языка не существует уже неоднократно. В конце 2022 года - на встрече главы МИДа Румынии Богдана Ауреску с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте. Напомним, в 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком в республике является румынский. Однако в конституции государства сказано, что государственный – молдавский язык. Судьи же постановили, что главную роль в законодательстве играет Декларация о независимости Молдавии – в ней называется государственным именно румынский. По сути же, это один язык — молдавский считается в лингвистике официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, звучания и словообразования, однако для Румынии этот вопрос — принциальный.

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новости, владимир зеленский, румыния, отмена, язык, марчел чолаку