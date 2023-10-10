https://ukraina.ru/20231010/1050069201.html

"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии

"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии - 10.10.2023 Украина.ру

"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24

2023-10-10T18:13

2023-10-10T18:13

2023-10-10T18:13

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Румынская сенатор Диана Шошоакэ выступила в парламенте страны. Как сообщает портал, она подняла над головой карту Великой Румынии и сказала, что это послание для президента Украины Владимира Зеленского.Сенатор подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом"."Нет молдавского языка, есть только румынский […] Это Румыния, это святая земля, и Зеленскому здесь не место, чтобы осквернять румынский парламент, нарушать суверенитет румынского народа. Он нацист. Зеленский - нацист, ему не место в Румынии", - цитирует издание сенатора.Шошоакэ подчеркнула, что её не интересует российский президент Владимир Путин, её интересует Румыния и румынский народ. Также её мало волнует конфликт на Украине, так как это не её дело.Выступления Зеленского ждали в парламенте Румынии, однако оно не состоялось. На совместной пресс-конференции румынского и украинского президентов журналист обратился к Клаусу Йоханнису и поинтересовался, с чем связаны изменения в повестке.Однако Зеленский тут же вмешался и потребовал адресовать этот вопрос ему. "Почему вы не спросили меня о парламенте? Вы говорили обо мне с президентом Йоханнисом. Вы должны были спросить меня!" – возмутился Зеленский.

https://ukraina.ru/20231010/1050064970.html

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новости, румыния, владимир зеленский, зарубежье, украина, сенатор