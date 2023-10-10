"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии - 10.10.2023 Украина.ру
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"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии - 10.10.2023 Украина.ру
"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
2023-10-10T18:13
2023-10-10T18:13
новости
румыния
владимир зеленский
зарубежье
украина
сенатор
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Румынская сенатор Диана Шошоакэ выступила в парламенте страны. Как сообщает портал, она подняла над головой карту Великой Румынии и сказала, что это послание для президента Украины Владимира Зеленского.Сенатор подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом"."Нет молдавского языка, есть только румынский […] Это Румыния, это святая земля, и Зеленскому здесь не место, чтобы осквернять румынский парламент, нарушать суверенитет румынского народа. Он нацист. Зеленский - нацист, ему не место в Румынии", - цитирует издание сенатора.Шошоакэ подчеркнула, что её не интересует российский президент Владимир Путин, её интересует Румыния и румынский народ. Также её мало волнует конфликт на Украине, так как это не её дело.Выступления Зеленского ждали в парламенте Румынии, однако оно не состоялось. На совместной пресс-конференции румынского и украинского президентов журналист обратился к Клаусу Йоханнису и поинтересовался, с чем связаны изменения в повестке.Однако Зеленский тут же вмешался и потребовал адресовать этот вопрос ему. "Почему вы не спросили меня о парламенте? Вы говорили обо мне с президентом Йоханнисом. Вы должны были спросить меня!" – возмутился Зеленский.
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новости, румыния, владимир зеленский, зарубежье, украина, сенатор
Новости, Румыния, Владимир Зеленский, Зарубежье, Украина, сенатор

"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии

18:13 10.10.2023
 
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Сенатор Румынии Диана Шошоакэ выступила в парламенте, где она показала карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Об этом 10 октября сообщил румынский портал Digi24
Румынская сенатор Диана Шошоакэ выступила в парламенте страны. Как сообщает портал, она подняла над головой карту Великой Румынии и сказала, что это послание для президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы хотим вернуть наши территории. Он высмеивал всё, что означают румыны на Украине, запрещал их язык, запрещал их религию, закрывал их церкви, арестовывал священников, убивал румынских детей, отправлял их на войну. Первыми в бой были отправлены этнические румыны. Идёт чистка румын, которую Украина не признает", - заявила Шошоакэ.
Сенатор подчеркнула, что "румынский язык не признаётся на Украине, он считается молдавским", и назвала Зеленского "нацистом".
"Нет молдавского языка, есть только румынский […] Это Румыния, это святая земля, и Зеленскому здесь не место, чтобы осквернять румынский парламент, нарушать суверенитет румынского народа. Он нацист. Зеленский - нацист, ему не место в Румынии", - цитирует издание сенатора.
Шошоакэ подчеркнула, что её не интересует российский президент Владимир Путин, её интересует Румыния и румынский народ. Также её мало волнует конфликт на Украине, так как это не её дело.
"Меня не интересует их война, она принадлежит им, это их дело. Моя проблема - это румыны на Украине и наши территории на Украине, а также нарушенные права румын на Украине", - заявила Шошоакэ.
Выступления Зеленского ждали в парламенте Румынии, однако оно не состоялось. На совместной пресс-конференции румынского и украинского президентов журналист обратился к Клаусу Йоханнису и поинтересовался, с чем связаны изменения в повестке.
Однако Зеленский тут же вмешался и потребовал адресовать этот вопрос ему. "Почему вы не спросили меня о парламенте? Вы говорили обо мне с президентом Йоханнисом. Вы должны были спросить меня!" – возмутился Зеленский.
16:49
Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросыВладимир Зеленский вновь оскандалился на официальных мероприятиях. В ходе пресс-конференции 10 октября с президентом Румынии украинский гость перебил Клауса Йоханниса и стал отвечать на вопрос румынского журналиста, заданный своему президенту.
 
НовостиРумынияВладимир ЗеленскийЗарубежьеУкраинасенатор
 
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Заголовок открываемого материала
18:37Наполитано: ХАМАС используют американское оружие с Украины
18:13"Верни земли, нацист". Вот почему Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии
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