"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска - 10.10.2023 Украина.ру
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"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска - 10.10.2023 Украина.ру
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
Длительное отсутствие опыта наземных операций может отрицательно сказаться на боеспособности армии Израиля, но у него есть опыт в нанесении авиаударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-10T04:30
2023-10-10T04:30
новости
израиль
палестина
сектор газа
войны
хамас
авиация
сирия
война
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Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно, рассказал эксперт.Как правило, после мощных авиаударов ХАМАС "выкидывает белый флаг" и требует переговоров. Сейчас этого не наблюдается. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и пока задействует не все свои резервы, отметил он.В чью сторону качнется чаша весов – пока неизвестно, потому что, когда Сирия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию. Но боевики ИГИЛ*, использовали тактику сетецентрических войн и едва не разгромили армию Сирии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* организация признана террористической и запрещена в РФ
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новости, израиль, палестина, сектор газа, войны, хамас, авиация, сирия, война
Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, войны, ХАМАС, авиация, Сирия, война

"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска

04:30 10.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Длительное отсутствие опыта наземных операций может отрицательно сказаться на боеспособности армии Израиля, но у него есть опыт в нанесении авиаударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно, рассказал эксперт.
Как правило, после мощных авиаударов ХАМАС "выкидывает белый флаг" и требует переговоров. Сейчас этого не наблюдается. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и пока задействует не все свои резервы, отметил он.
"Не зря в окружении [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху сказали, что война будет долгой. Если после предыдущих выступлений ХАМАС они говорили, что все быстро закончится, то сейчас они использовали пункт 40 алеф и призвали 300 тысяч резервистов", - подчеркнул Леонков.
В чью сторону качнется чаша весов – пока неизвестно, потому что, когда Сирия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию. Но боевики ИГИЛ*, использовали тактику сетецентрических войн и едва не разгромили армию Сирии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* организация признана террористической и запрещена в РФ
Андраник Мигранян интервью - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 18:17
Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего ЗападаОтношение западного общества к киевскому режиму постепенно меняется, и трезвомыслящие политике на Западе уже могут предпринимать действия с тем, чтобы дистанцироваться от Киева, считает профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
 
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04:30"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
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