https://ukraina.ru/20231010/1050038222.html
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска - 10.10.2023 Украина.ру
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
Длительное отсутствие опыта наземных операций может отрицательно сказаться на боеспособности армии Израиля, но у него есть опыт в нанесении авиаударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-10T04:30
2023-10-10T04:30
2023-10-10T04:30
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израиль
палестина
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хамас
авиация
сирия
война
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Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно, рассказал эксперт.Как правило, после мощных авиаударов ХАМАС "выкидывает белый флаг" и требует переговоров. Сейчас этого не наблюдается. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и пока задействует не все свои резервы, отметил он.В чью сторону качнется чаша весов – пока неизвестно, потому что, когда Сирия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию. Но боевики ИГИЛ*, использовали тактику сетецентрических войн и едва не разгромили армию Сирии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20231009/1050030915.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестина, сектор газа, войны, хамас, авиация, сирия, война
Новости, Израиль, Палестина, сектор Газа, войны, ХАМАС, авиация, Сирия, война
"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
Длительное отсутствие опыта наземных операций может отрицательно сказаться на боеспособности армии Израиля, но у него есть опыт в нанесении авиаударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно, рассказал эксперт.
Как правило, после мощных авиаударов ХАМАС "выкидывает белый флаг" и требует переговоров. Сейчас этого не наблюдается. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и пока задействует не все свои резервы, отметил он.
"Не зря в окружении [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху сказали, что война будет долгой. Если после предыдущих выступлений ХАМАС они говорили, что все быстро закончится, то сейчас они использовали пункт 40 алеф и призвали 300 тысяч резервистов", - подчеркнул Леонков.
В чью сторону качнется чаша весов – пока неизвестно, потому что, когда Сирия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию. Но боевики ИГИЛ*, использовали тактику сетецентрических войн и едва не разгромили армию Сирии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* организация признана террористической и запрещена в РФ