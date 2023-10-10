https://ukraina.ru/20231010/1050038222.html

"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска

"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска - 10.10.2023 Украина.ру

"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска

Длительное отсутствие опыта наземных операций может отрицательно сказаться на боеспособности армии Израиля, но у него есть опыт в нанесении авиаударов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-10T04:30

2023-10-10T04:30

2023-10-10T04:30

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Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно, рассказал эксперт.Как правило, после мощных авиаударов ХАМАС "выкидывает белый флаг" и требует переговоров. Сейчас этого не наблюдается. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и пока задействует не все свои резервы, отметил он.В чью сторону качнется чаша весов – пока неизвестно, потому что, когда Сирия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию. Но боевики ИГИЛ*, использовали тактику сетецентрических войн и едва не разгромили армию Сирии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* организация признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231009/1050030915.html

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новости, израиль, палестина, сектор газа, войны, хамас, авиация, сирия, война