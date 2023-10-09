Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте - 09.10.2023 Украина.ру
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Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте
Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте - 09.10.2023 Украина.ру
Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте
"Глупость" действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена привела к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший руководитель Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими избирателями в штате Айова, пишут РИА Новости
2023-10-09T22:25
2023-10-09T22:25
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дональд трамп
джо байден
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По словам Трампа, действия Байдена спровоцировали рост мировых цен на энергоносители. Этот факт стал причиной проведения Специальной военной операции. Если бы Трамп не лишился своего кресла, такой ситуации "не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть", заверил бывший президент США. Трамп, в погоне за избирателями на предстоящих выборах, вновь указал на недостатки Байдена, назвав его "самым коррумпированным, некомпетентным и в целом наихудшим" из американских президентов. Он привёл пример того как Байден рассуждая о войне, в то же время способствует росту цен на энергоносители, тогда как вся экономика президента России Владимира Путина базируется на энергетике. Ранее Дональд Трамп уже критиковал Джо Байдена в интервью Just The News. В частности, он неоднократно заверял журналистов, что если бы он был при власти, Вашингтон и Москва договорились бы очень быстро. Помимо этого, Трамп советовал Украине отдать русскоязычные территории. В таком случае период продолжительности украинского конфликта ограничился бы одними сутками. Напомним, в апреле рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена поставил очередной антирекорд. По данным исследовательской группы Gallup, сторонников действующего руководителя Белого дома стало меньше на 37%.
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новости, дональд трамп, джо байден, украина, россия, сво
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, Россия, СВО

Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте

22:25 09.10.2023
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
"Глупость" действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена привела к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший руководитель Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими избирателями в штате Айова, пишут РИА Новости
По словам Трампа, действия Байдена спровоцировали рост мировых цен на энергоносители. Этот факт стал причиной проведения Специальной военной операции. Если бы Трамп не лишился своего кресла, такой ситуации "не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть", заверил бывший президент США.
Трамп, в погоне за избирателями на предстоящих выборах, вновь указал на недостатки Байдена, назвав его "самым коррумпированным, некомпетентным и в целом наихудшим" из американских президентов. Он привёл пример того как Байден рассуждая о войне, в то же время способствует росту цен на энергоносители, тогда как вся экономика президента России Владимира Путина базируется на энергетике.
Ранее Дональд Трамп уже критиковал Джо Байдена в интервью Just The News. В частности, он неоднократно заверял журналистов, что если бы он был при власти, Вашингтон и Москва договорились бы очень быстро. Помимо этого, Трамп советовал Украине отдать русскоязычные территории. В таком случае период продолжительности украинского конфликта ограничился бы одними сутками.

Напомним, в апреле рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена поставил очередной антирекорд. По данным исследовательской группы Gallup, сторонников действующего руководителя Белого дома стало меньше на 37%.
 
НовостиДональд ТрампДжо БайденУкраинаРоссияСВО
 
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