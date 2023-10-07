Трамп раскритиковал Байдена и посоветовал Киеву отдать Москве русскоязычные территории
14:03 07.10.2023 (обновлено: 14:06 07.10.2023)
"У вас бы [в этом случае] осталась страна" – бывший президент США Дональд Трамп считает правильным, если Украина откажется от части территорий ради прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью Just The News
Трамп отметил, что мог бы принять участие в переговорах.
"Я бы договорился. Вам даже не нужно было согласовывать сделку с Украиной. Я мог бы сохранить все так, как было. Без каких-либо потерь. И никаких войн. Но вы могли бы также отдать некоторые территории, которые склонны быть русскими, где люди говорят по-русски и так далее. И у вас осталась бы страна", — сказал экс-президент США.
По его мнению, при отказе Украины от русскоговорящих территорий в пользу Москвы конфликт завершится в течение суток.
Трамп заявил, что именно глупость демократов Джо Байдена и Барака Обамы подтолкнула Россию и Китай к сближению. Он считает, что Вашингтон мог приложить больше усилий, чтобы этого не допустить.
"Байден не блистал интеллектом и 30 лет назад, а сейчас его умственные способности настолько низки, что никто не поверит", – заявил Трамп.
Политик уверен, что действия Байдена в отношении Украины могут привести к началу третьей мировой войны.
Кстати, согласно результатам опроса, опубликованных The Daily Signal, большинство американских избирателей выступают против того, чтобы Конгресс продолжал финансирование конфликта на Украине.