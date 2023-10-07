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Трамп раскритиковал Байдена и посоветовал Киеву отдать Москве русскоязычные территории

Трамп раскритиковал Байдена и посоветовал Киеву отдать Москве русскоязычные территории - 07.10.2023 Украина.ру

Трамп раскритиковал Байдена и посоветовал Киеву отдать Москве русскоязычные территории

"У вас бы [в этом случае] осталась страна" – бывший президент США Дональд Трамп считает правильным, если Украина откажется от части территорий ради прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью Just The News

2023-10-07T14:03

2023-10-07T14:03

2023-10-07T14:06

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дональд трамп

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Трамп отметил, что мог бы принять участие в переговорах.По его мнению, при отказе Украины от русскоговорящих территорий в пользу Москвы конфликт завершится в течение суток.Трамп заявил, что именно глупость демократов Джо Байдена и Барака Обамы подтолкнула Россию и Китай к сближению. Он считает, что Вашингтон мог приложить больше усилий, чтобы этого не допустить.Политик уверен, что действия Байдена в отношении Украины могут привести к началу третьей мировой войны.Кстати, согласно результатам опроса, опубликованных The Daily Signal, большинство американских избирателей выступают против того, чтобы Конгресс продолжал финансирование конфликта на Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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