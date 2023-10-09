Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов
Международные партнёры Украины выделят в этом году на закупку дров 71 миллион долларов (более семи миллиардов рублей). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
С её слов стало известно о некой договорённости Украины с международными партнёрами, согласно которой киевское правительство "сосредоточится на расходах по безопасности и обороне, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров".
"Сумма этих потребностей составляет 2,6 миллиарда гривен из пяти миллиардов на прохождение зимы в целом", – подсчитала Верещук.
На миллионы долларов намерены закупить дрова для жителей прифронтовых районов Украины. Уточняется, что особое внимание уделят женщинам с детьми, маломобильным и одиноким людям. Сегодня на Украине уже разрабатывают маршруты доставки дров.
Ранее журналисты Reuters писали, что высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты и к зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой.
Издание The Economist опубликовало статью о состоянии украинской электроэнергетики, в которой глава профильного министерства Герман Галущенко сетует на возросшую по сравнению с прошлым годом уязвимость украинской энергосистемы, а также низкие темпы закупок оборудования для проведения ремонтов.