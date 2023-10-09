Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов - 09.10.2023 Украина.ру
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Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов
Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов - 09.10.2023 Украина.ру
Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов
Международные партнёры Украины выделят в этом году на закупку дров 71 миллион долларов (более семи миллиардов рублей). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
2023-10-09T21:19
2023-10-09T21:19
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С её слов стало известно о некой договорённости Украины с международными партнёрами, согласно которой киевское правительство "сосредоточится на расходах по безопасности и обороне, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров". На миллионы долларов намерены закупить дрова для жителей прифронтовых районов Украины. Уточняется, что особое внимание уделят женщинам с детьми, маломобильным и одиноким людям. Сегодня на Украине уже разрабатывают маршруты доставки дров. Ранее журналисты Reuters писали, что высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты и к зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой.&nbsp; Издание The Economist опубликовало статью о состоянии украинской электроэнергетики, в которой глава профильного министерства Герман Галущенко сетует на возросшую по сравнению с прошлым годом уязвимость украинской энергосистемы, а также низкие темпы закупок оборудования для проведения ремонтов.
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новости, украина, помощь, энергосистема украины
Новости, Украина, помощь, Энергосистема Украины

Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов

21:19 09.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Международные партнёры Украины выделят в этом году на закупку дров 71 миллион долларов (более семи миллиардов рублей). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
С её слов стало известно о некой договорённости Украины с международными партнёрами, согласно которой киевское правительство "сосредоточится на расходах по безопасности и обороне, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров".

"Сумма этих потребностей составляет 2,6 миллиарда гривен из пяти миллиардов на прохождение зимы в целом", – подсчитала Верещук.

На миллионы долларов намерены закупить дрова для жителей прифронтовых районов Украины. Уточняется, что особое внимание уделят женщинам с детьми, маломобильным и одиноким людям. Сегодня на Украине уже разрабатывают маршруты доставки дров.
Ранее журналисты Reuters писали, что высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты и к зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. 
Издание The Economist опубликовало статью о состоянии украинской электроэнергетики, в которой глава профильного министерства Герман Галущенко сетует на возросшую по сравнению с прошлым годом уязвимость украинской энергосистемы, а также низкие темпы закупок оборудования для проведения ремонтов.
 
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