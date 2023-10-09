https://ukraina.ru/20231009/1050038360.html

Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов

Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов - 09.10.2023 Украина.ру

Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов

Международные партнёры Украины выделят в этом году на закупку дров 71 миллион долларов (более семи миллиардов рублей). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

2023-10-09T21:19

2023-10-09T21:19

2023-10-09T21:19

новости

украина

помощь

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/50/1033795058_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eef8b83ad43d950c79ae9688053f4afe.jpg

С её слов стало известно о некой договорённости Украины с международными партнёрами, согласно которой киевское правительство "сосредоточится на расходах по безопасности и обороне, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров". На миллионы долларов намерены закупить дрова для жителей прифронтовых районов Украины. Уточняется, что особое внимание уделят женщинам с детьми, маломобильным и одиноким людям. Сегодня на Украине уже разрабатывают маршруты доставки дров. Ранее журналисты Reuters писали, что высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты и к зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Издание The Economist опубликовало статью о состоянии украинской электроэнергетики, в которой глава профильного министерства Герман Галущенко сетует на возросшую по сравнению с прошлым годом уязвимость украинской энергосистемы, а также низкие темпы закупок оборудования для проведения ремонтов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, помощь, энергосистема украины