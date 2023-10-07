https://ukraina.ru/20231007/1049979798.html

Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters

Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters - 07.10.2023 Украина.ру

Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters

Высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты. К зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters

2023-10-07T01:09

2023-10-07T01:09

2023-10-07T01:09

украина

новости

владимир зеленский

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Отмечается, что ситуация с прошлого года изменилась лишь в худшую сторону, несмотря на проводимые инженерами ремонты на объектах. К зиме Украина не готова. Примечательно, что журналисты пишут о нехватке средств в то время как на Украину ежемесячно отправляют миллиарды долларов страны союзники Киева. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки также поднимал тему подготовки к новому отопительному сезону. Он анонсировал новые удары ВКС России по украинской энергосистеме и призвал руководителей различных ведомств "выиграть эту зиму и преодолеть все сложности".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, владимир зеленский