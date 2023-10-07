Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты. К зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters
Отмечается, что ситуация с прошлого года изменилась лишь в худшую сторону, несмотря на проводимые инженерами ремонты на объектах. К зиме Украина не готова.
"Не было ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, а это означает ещё больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и ещё больше страданий для бизнеса и экономики в целом", – говорится в публикации.
Примечательно, что журналисты пишут о нехватке средств в то время как на Украину ежемесячно отправляют миллиарды долларов страны союзники Киева.
"Многие усилия пошли просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. Мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", – заявил руководитель энергетической группы в отделе расширения ЕС Маркус Липпольд.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки также поднимал тему подготовки к новому отопительному сезону. Он анонсировал новые удары ВКС России по украинской энергосистеме и призвал руководителей различных ведомств "выиграть эту зиму и преодолеть все сложности".