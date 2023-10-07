Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters - 07.10.2023 Украина.ру
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Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters
Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters - 07.10.2023 Украина.ру
Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters
Высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты. К зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters
2023-10-07T01:09
2023-10-07T01:09
украина
новости
владимир зеленский
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Отмечается, что ситуация с прошлого года изменилась лишь в худшую сторону, несмотря на проводимые инженерами ремонты на объектах. К зиме Украина не готова. Примечательно, что журналисты пишут о нехватке средств в то время как на Украину ежемесячно отправляют миллиарды долларов страны союзники Киева. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки также поднимал тему подготовки к новому отопительному сезону. Он анонсировал новые удары ВКС России по украинской энергосистеме и призвал руководителей различных ведомств "выиграть эту зиму и преодолеть все сложности".
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Новости
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украина, новости, владимир зеленский
Украина, Новости, Владимир Зеленский

Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters

01:09 07.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Высокоточные удары ВКС России значительно повредили украинские энергообъекты. К зиме страна приближается с ещё более уязвимой энергосистемой. Об этом говорится в репортаже Reuters
Отмечается, что ситуация с прошлого года изменилась лишь в худшую сторону, несмотря на проводимые инженерами ремонты на объектах. К зиме Украина не готова.
"Не было ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, а это означает ещё больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и ещё больше страданий для бизнеса и экономики в целом", – говорится в публикации.
Примечательно, что журналисты пишут о нехватке средств в то время как на Украину ежемесячно отправляют миллиарды долларов страны союзники Киева.
"Многие усилия пошли просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. Мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", – заявил руководитель энергетической группы в отделе расширения ЕС Маркус Липпольд.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки также поднимал тему подготовки к новому отопительному сезону. Он анонсировал новые удары ВКС России по украинской энергосистеме и призвал руководителей различных ведомств "выиграть эту зиму и преодолеть все сложности".
 
УкраинаНовостиВладимир Зеленский
 
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