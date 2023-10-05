https://ukraina.ru/20231005/1049916762.html

На последнем издыхании. В каком состоянии входит в холода украинская энергосистема

На последнем издыхании. В каком состоянии входит в холода украинская энергосистема - 05.10.2023 Украина.ру

На последнем издыхании. В каком состоянии входит в холода украинская энергосистема

Издание The Economist опубликовало статью о состоянии украинской электроэнергетики, в которой глава профильного министерства Герман Галущенко сетует на возросшую по сравнению с прошлым годом уязвимость украинской энергосистемы, а также низкие темпы закупок оборудования для проведения ремонтов.

2023-10-05T06:11

2023-10-05T06:11

2023-10-05T06:12

эксклюзив

энергетика

иван лизан

украина

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Приближение холодов — хороший повод анализа изменений в украинской энергосистеме с начала 2023 года, когда ВС РФ прекратили целенаправленно и систематично бить по электростанциям и электроподстанциям.Двойной запас прочности по генерацииЯнварь 2023 года Украина встретила веерными отключениям по всей стране и серьёзными проблемами в отдельных городах и регионах. Херсон долгое время сидел без света, Ладыжин в Винницкой области замерзал после серии ударов по Ладыжинской ТЭС. А затем удары прекратились и вскоре о них все забыли.Тем не менее, большую часть зимы, весну и всё лето Украина прожила без веерных отключений, что было следствием совпадения ряда факторов.Во-первых, ВС РФ не наносили ударов по электростанциям и электроподстанциям. Сильно пострадала тепловая генерация, досталось гидроэнергетике, но АЭС не пострадали вовсе. Как следствие, атомный базис украинской электроэнергетики сохранил работоспособность, чего не скажешь об электрических сетях и электроподстанциях. Компенсировать потерю маневровых мощностей — суточный график потребления электроэнергии (э/э) похож на двугорбого верблюда, где горбами являются утренний и вечерний пики потребления э/э, которые удалось покрывать за счёт перетоков э/э из Евросоюза, а также активной работы ГЭС.Во-вторых, серьёзно сократилось потребление э/э, в первую очередь в промышленном секторе: сперва предприятиям ограничивали потребление, а затем изменили тариф, увязав стоимость кВт*ч с временем суток. В утренние и вечерние пики э/э стала стоить непомерно дорого, что облегчало энергетикам балансирование производства и потребления э/э, ведь промышленные потребители предпочитали максимально экономить во время пиков.В-третьих, доставшаяся Украине в наследство от УСССР энергосистема была создана для страны с 51-млн населением, серьёзной промышленностью и статусом резервного поставщика электроэнергии для стран СЭВ, входивших тогда в энергосистему "Мир". И если в 1990 году УССР потребляла в год чуть меньше 300 млрд кВт*ч электроэнергии, то к 2021 году немногим больше 155 млрд кВт*ч. Таким образом, к началу СВО у украинской электроэнергетики был как минимум двойной запас прочности.Как следствие, уже к маю киевские чиновники стали активно рассуждать об экспорте электроэнергии, который, впрочем, прекратился едва начавшись из-за прихода жары. Летом потребление э/э несколько раз ставило рекорды по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тем не менее, жаркие летние месяцы энергосистема пережила без потрясений, что даёт все основания полагать, что с зимними нагрузками она справится, но лишь при соблюдении ряда условий.Ремонт на скорую рукуГлавное условие для прохождения холодов — достаточность проведенных украинскими энергетиками ремонтных работ.И вот по этому аспекту масса вопросов, часть из которых подняли авторы издания The Economist.31 июля глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что его компания восстановила почти 90% повреждённых трансформаторных подстанций. 56 трансформаторов установили, 7 штук должны были смонтировать к началу отопительного сезона и ещё 20 поставить в резерв. Сами трансформаторы попытались максимально защитить от атак: их обкладывали биг-бегами, габионами, блоками, над ними натягивали сетки. Подобная защита поможет защитить трансформатор от осколков, повысив его шансы на выживание, но не спасёт от ракетного удара или взрыва БПЛА.А в октябрьской публикации The Economist глава Минэнерго Герман Галущенко сетует на медленные темпы закупки оборудования, призывая их ускорить, а также рассказывает о том, что киевская власть заказала 100 высоковольтных трансформаторов. Из них половина была законтрактована на Украине, а вторая заказана в ЕС.Однако из-за ударов по украинским заводам — в прошлом году ракеты дважды прилетали в цеха Запорожского трансформаторного завода и раз в завод высоковольтной аппаратуры — было произведено лишь несколько трансформаторов. А вот европейское оборудование будет храниться в Польше и Румынии и использоваться по мере необходимости, то есть в том случае, если понадобится заменить сгоревшие трансформаторы. Однако — в силу разных классов напряжения — в ЕС нет (по крайней мере, не было) мощностей для производства трансформаторов сверхвысоких классов напряжения 750/330 кВ, которые являются основой украинской энергосистемы. Следовательно, в ЕС изготовили трансформаторы напряжением 220 кВ, которые установлены на электростанциях бывшего Бурштынского энергоострова (прекратил своё существование в силу синхронизации энергосистем ЕС и Украины в конце февраля 2022 года).Фактически, Галущенко сообщил, что киевская власть:1. Надеется не на собственную генерацию, а на перетоки электроэнергии и под их обеспечение в ЕС зарезервировано оборудование, которое при необходимости смогут доставить в разумные сроки без лишних транспортно-логистических проблем.2. Украина не смогла восстановить производство на разрушенном Запорожтрансформаторе и заводе высоковольтной аппаратуры, что вынуждает её использовать для ремонта европейское оборудование.3. Ремонтные работы проведены в минимальном объёме, без прежнего двойного запаса прочности, которым ранее обладала украинская энергосистема.И если Галущенко нигде не лукавит и не пытается ввести западного обывателя в заблуждение, то украинская энергосистема и действительно может не пережить ещё одну волну осенне-зимних ракетных ударов в силу отсутствующего запаса прочности.***Но вот будут ли эти удары — не ясно.Об их возможности с конца сентября активно рассуждают украинские чиновники от главы Минобороны Умерова, премьер-министра Шмыгаля до главы ГУР Буданова.Важно то, что до сих пор нет понимания, почему в январе ВС РФ оставили в покое украинскую электроэнергетику. Возможно, это происходит в результате понимания: ВСУ прекращают обстреливать Запорожскую АЭС, а ВС РФ бить по электростанциям. Однако это исключительно гипотеза, которую, к сожалению, очень сложно доказать. Тем не менее, стороны прекратили взаимные удары, однако в любой момент могут их возобновить. ВСУ на днях ударили по электроподстанции в Курской области, а представители Украины регулярно не только страшат своих граждан ударами России по электростанциям, но и угрожают России симметричным ответом с применением БПЛА. К чему эти угрозы и предупреждения мы узнаем в ближайшие месяцы.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20231002/1049841798.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, энергетика, иван лизан, украина