Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
Первый этап операции ХАМАС отработал хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Начнет ли Израиль массированное вторжение в сектор Газа во многом зависит от действий "Хезболлы", но первый этап ХАМАС провёл хорошо, рассказал эксперт.
Если "Хезболла" поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца, добавил он.
"Если Израиль будет действовать только против ХАМАСа, за месяц они смогут подавить основные точки, откуда ведется управление боевой частью организации. И на этом все закончится", - подчеркнул Кнутов.
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция. То, что израильская разведка проспала нападение, — это позор. При этом ХАМАС действовал напористо и решительно, резюмировал собеседник издания.
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16:14Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядовБойцы ХАМАС в первые часы вторжения действовали очень слаженно. Если так пойдет и дальше, отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков