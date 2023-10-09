Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС - 09.10.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС - 09.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
Первый этап операции ХАМАС отработал хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-09T16:30
2023-10-09T16:30
новости
израиль
сектор газа
хамас
хезболла
конфликт
война
ближний восток
вторжение
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Начнет ли Израиль массированное вторжение в сектор Газа во многом зависит от действий "Хезболлы", но первый этап ХАМАС провёл хорошо, рассказал эксперт.Если "Хезболла" поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца, добавил он.ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция. То, что израильская разведка проспала нападение, — это позор. При этом ХАМАС действовал напористо и решительно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050030331.html
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новости, израиль, сектор газа, хамас, хезболла, конфликт, война, ближний восток, вторжение
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Хезболла, конфликт, война, Ближний Восток, вторжение

Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС

16:30 09.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Первый этап операции ХАМАС отработал хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Начнет ли Израиль массированное вторжение в сектор Газа во многом зависит от действий "Хезболлы", но первый этап ХАМАС провёл хорошо, рассказал эксперт.
Если "Хезболла" поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца, добавил он.
"Если Израиль будет действовать только против ХАМАСа, за месяц они смогут подавить основные точки, откуда ведется управление боевой частью организации. И на этом все закончится", - подчеркнул Кнутов.
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция. То, что израильская разведка проспала нападение, — это позор. При этом ХАМАС действовал напористо и решительно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
16:14
Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядовБойцы ХАМАС в первые часы вторжения действовали очень слаженно. Если так пойдет и дальше, отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиИзраильсектор ГазаХАМАСХезболлаконфликтвойнаБлижний Востоквторжение
 
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